Salud: compras directas limitan el abastecimiento en los hospitales del país

Contradicciones en el Ministerio de Salud. La ministra de Salud, Violeta Menjívar, negó que en estos momentos MINSAL tenga problemas de abastecimiento de medicamentos, luego asegura que están en proceso de compra y se excusa en que las compras directas se declararán inconstitucionales, al mismo tiempo se niega el permiso de verificar en las farmacias la falta o abasto de medicinas.Hospitales como el Zacamil, Rosales, Bloom, Chalatenango, Zacatecoluca y Usulután son algunos afectados, según señalaron médicos, trabajadores y sindicatos la semana pasada.Un memorándum de la Dirección Regional de Salud de Occidente igualmente confirma el desabastecimiento de reactivos en los SIBASI.LA PRENSA GRÁFICA le consultó a la titular de Salud de cuánto era el porcentaje de medicamentos e insumos que tiene el MINSAL, a lo que respondió: “El abastecimiento nosotros lo mantenemos ahí más o menos por el 85 % en hospitales. En el primer nivel de atención anda por el 95 %. A veces se mueve, bajamos, subimos, depende de la agilidad de las compras”.Menjívar leyó –de un fólder que contenía un listado de medicamentos– que respecto a abastecimiento el hospital de Gotera tiene el 90 %, Jiquilisco tiene el 88 %, el de Ilobasco el 91.9 %, el Hospital Nacional de San Bartolo el 95 % y el Rosales anda por el 80 %.Se consultó, primero a su equipo de comunicaciones de MINSAL, si se podía verificar in situ –en farmacias– si este abastecimiento era así como lo mencionaba Menjívar, a lo que consultaron con el equipo de comunicaciones del Hospital Bloom y respondieron que había que gestionarlo por escrito.Luego, LA PRENSA GRÁFICA buscó a la ministra para que ella autorizara verificar en otros hospitales sobre el abastecimiento de medicamentos en las farmacias; sin embargo, pidió que no se molestara más.Al mencionar la postura de los médicos, trabajadores y sindicatos que han enfatizado que el abastecimiento es mucho menor al que dicen los titulares de MINSAL –e incluso mencionar que están a punto del colapso, como en Hematooncología del Rosales– Menjívar respondió: “Quien tiene los registros somos nosotros. La gente se puede inventar cualquier cosa. Nosotros tenemos los registros, nosotros llevamos un recuento de cuál es el medicamento que nos está faltando... Los mecanismos que hacemos para poder reponer ese medicamento”.De manera indirecta MINSAL acepta que hay falta de medicamentos, sobre todo cuando la ministra detalló ayer durante una conferencia: “En este momento hay un gran proceso de compras. Vale la pena decirlo que se nos han complicado desde que se declaró inconstitucional la compra directa de los medicamentos. Estamos con las engorrosas compras de licitaciones públicas. No es un problema que no tenemos los fondos, sino que las licitaciones... Hemos vuelto a las licitaciones públicas, porque se declaró inconstitucional la compra directa y esto hace que en nuestro país, desgraciadamente, comprar medicamentos que es tan importante, tan vital y donde hay de por medio una vida. Se compran igual como si se compran zapatos”.La declaración de inconstitucionalidad es en torno al artículo 72, literal k, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece que la contratación directa podrá hacerse en el caso de “la adquisición de medicamentos para el abastecimiento del sistema de salud pública, debiendo la entidad adquiriente publicar en su página web, los montos, precios, plazos y demás términos contractuales de adquisición”.La declaratoria de inconstitucional no deja otra opción al MINSAL que adquirir medicamentos e insumos por medio de licitaciones, los cuales pueden tardar entre ocho y nueve meses en ser adjudicadas, un proceso catalogado como engorroso y nada ágil.El proceso de compras al que hizo referencia Menjívar ha hecho que los procesos ahora sean más largos e impiden a veces tener más ágilmente los medicamentos que se necesitan; ante esto, han echado mano de trabajar en red: es decir, prestarse o intercambiar medicamentos entre hospitales, mientras llegan los medicamentos o insumos que se han comprado.“Eso nos ha dañado mucho, porque la Asamblea Legislativa decidió que se hiciera una reforma para que la compra de medicamentos fuera menos engorrosa, pero desgraciadamente esta reforma fue declarada inconstitucional”, reiteró Menjívar.En estos momentos el MINSAL está realizando un proceso de compra de medicamentos, reactivos e insumos, que ronda los $30 millones. Al cuestionarle a Menjívar cuándo se tendrían en los centro de salud, respondió: “Algunos ya están entrando, otros van a tardar un poquito más, pero más o menos por ahí andan, días, semanas para que entren”.