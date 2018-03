Salud con deuda millonaria con la OPS por las vacunas

Lee también

El Ministerio de Salud (MINSAL) mantiene una deuda que puede llegar a poner, en un determinado momento, en peligro el suministro de vacunas por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según han dicho en reiteradas ocasiones los sindicatos de Salud; y que, incluso, ha valido para que denunciaran a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violar la ley del escalafón.Los sindicatos señalaron que la deuda del MINSAL con la OPS es de $6 millones y que esta organización ha dicho que de no ser pagada no dispensarán ningún otro lote de vacunas.Se le consultó al director de Enfermedades Infecciosas del MINSAL, Eduardo Suárez Castaneda, si tenían deuda pendiente con la OPS, lo que fue confirmado: “Ah, como no. Sí, sí, claro que sí hay deudas. Pero ahí tenemos un problema de logística, porque el trámite del pago es un poco engorroso”.El encargado de esa área en el ministerio agregó que siempre ha pasado esta situación, pero la clave es hacer los pagos de manera constante.Lo “engorroso” radica, según el director, en que la OPS les manda una precio estimado, el Ministerio de Salud realiza las respectivas evaluaciones en los productos, y si ven que son de buena calidad, los aceptan y la OPS comienza a elaborar una factura definitiva.“Ellos nos dan un crédito por 60 días que solicita el Gobierno. El Ministerio de Hacienda solicita esos 60 días de crédito para los trámites internos, pero la OPS nos manda la factura con la fecha en la cual nos mandó el producto... pero la factura entra tres meses después: esa factura ya entró vencida. Entonces, la deuda siempre la tenemos”.LA PRENSA GRÁFICA consultó al director de cuánto es la deuda actual y, sin precisar, respondió: “Es variable. Nosotros tenemos un crédito con OPS que es cerca de los $8 o $9 millones”. Ante eso y por las denuncias de los sindicatos se le cuestionó: “¿Pero eso no afecta en que se siga suministrando las vacunas por parte de ellos? Y contestó: “Mmmmm... Podría afectar, pero generalmente ellos conscientes de esa situación, son un poquito elásticos. Ahorita tenemos una deuda y, sin embargo, está entrando vacunas, la que vamos a ocupar en 2017”, descartando así, en parte, los señalamientos hechos por el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD).Este periódico solicitó el posicionamiento con los representantes de la OPS sobre el señalamiento de los sindicatos de una menor asignación de recursos para vacunas por parte del MINSAL; para despejar dudas como: ¿de cuánto es el crédito que tiene MINSAL con OPS respecto a vacunas?, ¿cuánto tiempo les adeuda y desde cuándo sucede esto?, ¿podría afectar la deuda que tiene MINSAL con OPS para que no se le sigan suministrando vacunas al Ministerio de Salud? y si ¿ya comenzaron a dispensar las vacunas para 2017 o desde cuándo será el suministro?Pese a las solicitudes realizadas, no se pudo obtener la postura de la OPS en El Salvador respecto al tema de vacunas.Según el director de Enfermedades Infecciosas del MINSAL, en la región, el país cuenta con un esquema de vacunación bastante completo que incluye vacunas básicas como la de la polio, pentavalente y la del sarampión; pero también costosas como la del neumococo o rotavirus.Hace dos semanas, SITRASALUD denunció ante la Fiscalía General de la República que la ministra Violeta Menjívar había violado específicamente el artículo 21 de la Ley Nacional de Medicamento.El médico Andrejulio Gregori dijo que les preocupaba que “en la ley de vacunas, en su artículo 21, se obliga a que no menos del 1 % del presupuesto ejecutado el año anterior –en este caso 2016– sea incluido dentro del próximo presupuesto (2017) para las vacunas. Por ley les correspondería un promedio de $40 millones y ella ha incluido un poco más de $12 millones”.Sin embargo, Suárez dijo que para este año el MINSAL contaría con el mismo presupuesto del año pasado: $13.3 millones y se tramita, por segundo año consecutivo el apoyo de Taiwán para que done nuevamente $1 millón para vacunas.El director de Enfermedades Infecciosas detalló que ese dinero es exclusivamente para la compra de vacunas, por lo que al final el presupuesto real es mucho más, ya que no se le incluyen insumos y equipos, entre otros.“La ley no se refiere exclusivamente a la compra del biológico, sino que es lo que se invierte en el programa de vacunas. Hay que tomar en cuenta toda esa otra inversión que se hace”, recordó Suárez Castaneda.LA PRENSA GRÁFICA le preguntó al director que de cuánto era el gasto de insumos, pero aceptó que ese dato no lo tenían. Y es que el Programa Ampliado de Inmunizaciones de El Salvador obliga a verificar que toda la red de almacenajes de vacunas sea una red adecuada: desde que llega a las aduanas del país, su respectivo y adecuado almacenaje hasta ser colocada a la población que las requiere.“En el CENABI, Centro Nacional de Biológicos, tenemos varios cuartos fríos (cinco o seis) y cuartos fríos en las regiones: región oriental tenemos dos; en la región occidental, uno... En la única región que no tenemos es en la paracentral. Los promotores para sacar las vacunas de las unidades, les tenemos que proporcionar los termos adecuados, entonces, son otros suministros que se deben de comprar”, explicó el director.A pesar de las justificaciones el ministerio pasó problemas con las vacunas el año pasado. En agosto, la vacuna pentavalente, que es la combinación de cinco inmunizaciones en una (difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo b, cuya bacteria causa meningitis, neumonía y otitis) cayó en escasez tanto en el sistema de salud público como el privado.Pero Suárez saca su propia conclusión: “Lo que pasa es que ellos tienen otras finalidades, otros objetivos; pero no podemos dejar de comprar vacunas”.