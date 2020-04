Salud confirma que algunos soldados y policías están siendo analizados por posible contagio de covid-19

"Todo el personal que está en la primera línea de batalla está expuesto independientemente la función que realicen", contestó el ministro de Salud, Francisco José Alabí, al ser cuestionado en una conferencia de prensa sobre la cuarentena a la que fueron llevados elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada por ser sospechosos de covid-19.

La aclaración del ministro ocurrió luego de que el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) confirmó que 13 agentes y un motorista de la corporación policial, destacados en la delegación de Soyapango, están en observación por contagio del coronavirus tras cuidar a un reo infectado en el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, del municipio de Soyapango.

Además, familiares de militares aseguraron que al menos cinco militares están siendo atendidos dentro de las instalaciones del Hospital Militar Central, en el municipio de San Salvador, por presentar síntomas del nuevo coronavirus.

"No, no me dijeron. Creemos que está allí adentro, pero los soldados de acá afuera no me confirmaron. Que espere, que se comunicarán conmigo, me dijeron", dijo ayer por teléfono uno de los familiares de los supuestos soldados en cuarentena, tras cuestionar a dos soldados que custodiaban la entrada del hospital militar ubicado en la avenida Bernal, en el municipio de San Salvador, sobre el paradero de un elemento de la Fuerza Armada.

Alabí, en la conferencia de prensa, aclaró que no todo el personal de primera línea que sea trasladado con sospechas de contagio por el coronavirus significaba estuviera enfermo.

"Estos pacientes siguen siendo manejados con los mismos protocolos y la investigación de los posibles contactos", dijo el titular de Salud.

Los soldados con supuesto nexo epidemiológico, según fuentes militares, dijeron están albergados en el hospital de la institución castrense, en San Salvador.

El equipo de prensa del Ministerio de Defensa respondió que no podría detallar de manera oficial la situación o cuántos militares están en cuarentena en el hospital militar hasta que el ministro de Defensa, René Merino Monroy, o el de Salud hablaran al respecto.

"Nuestro vocero oficial es el ministro de Defensa y en su debida oportunidad rendirá las declaraciones respectivas", reiteró ese ministerio.

A los miembros de la PNC y Fuerza Armada en cuarentena, según Alabí, se les lleva a una zona aislada, toman sus contactos y la muestra, que de resultar negativa recibirán el alta.

"Se han mencionado casos, ayer (jueves) tuvo la característica que ha sido a personal médico y enfermeras, y personal de seguridad incluyendo en eso el área del Ministerio de la Defensa y específicamente el personal de la PNC que pueden llegar a estar expuestos", dijo Alabí.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha dicho que recibió quejas por parte de los elementos de Seguridad Pública alegando que carecen de los implementos necesarios para formar parte de la primera línea de prevención contra el covid-19, entre ellos mascarilla, alcohol gel o guantes.