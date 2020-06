Salud debe explicar a Corte sobre los contagios por covid-19 del personal médico

Abogada asegura que amparo obliga a MINSAL e ISSS a revelar cantidad de sanitarios contagiados y bajo qué circunstancias. Salud se niega a dar el dato.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Ministerio de Salud (MINSAL) y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que informen la cantidad de personal médico contagiado de coronavirus, que se convirtió en pandemia y tiene paralizado al país desde marzo. Es un dato que las autoridades gubernamentales se han negado a hacer público a pesar de los cuestionamientos.

Jayme Magaña, abogada coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Educación Para La Paz de la Universidad de El Salvador (UES), dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que la orden de la Sala está consignada en la resolución de admisión de la demanda de amparo bajo la referencia 219-2020. Magaña la interpuso a favor de un estudiante de laboratorio clínico que se contagió de coronavirus.

Según la abogada, el miércoles anterior venció el plazo que el tribunal constitucional dio a las autoridades del ISSS y MINSAL para que confirmen el número de personal sanitario enfermo y bajo qué circunstancias se contagiaron. Fue una de las solicitudes que hizo la abogada en la demanda, a la cual accedió la Sala.

Magaña aclaró que la demanda fue interpuesta como habeas corpus a favor del estudiante de laboratorio en año social, cuya identidad se reserva por privacidad; pero la Sala la analizó y decidió admitirla a trámite como amparo. La especialista en derechos humanos señaló que el recurso fue interpuesto porque las autoridades gubernamentales han vulnerado el derecho a la vida de los empleados de salud.

"Hasta ahorita aún no me han notificado de Sala, yo he estado preguntando porque el Ministerio de Salud y el Seguro Social deben decir cuánta gente de personal médico ha salido contagiada, bajo qué circunstancias... Yo lo pedí de manera general (...) La Sala resolvió para todos y ahorita el MINSAL no nos ha contestado. El miércoles se cumplían los cinco días hábiles", explicó la jurista vía telefónica.

Ayer el MINSAL confirmó la muerte de dos trabajadores de "primera línea", como nombra a los empleados sanitarios y de todas las instituciones que realizan trabajos relacionados con la pandemia. El ministro de salud, Francisco Alabí, se negó nuevamente a informar cuántos empleados médicos se han contagiado y han fallecido durante la emergencia.

"Definitivamente el personal de salud está más expuesto, el personal de salud va a tener complicaciones. No ganamos nada sabiendo de alguna manera cuántos acumulados llevamos en Salud", dijo.