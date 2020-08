Salud deniega información sobre Hospital El Salvador y víctimas de la pandemia

El Ministerio de Salud denegó una solitud de acceso a información pública realizada por LA PRENSA GRÁFICA en la que se requieren detalles sobre el equipamiento del Hospital El Salvador, el estado de los paquetes 2, 3 y 7 de esta misma institución y una base de datos sobre los pacientes y fallecidos en el curso de la pandemia.

En la primera petición se pide información detallada sobre el equipamiento del pabellón 1 de Hospital El Salvador, el costo y a quien se adjudicó la compra. El Gobierno ha dado varias versiones sobre el equipamiento de este hospital, pero a la Corte de Cuentas (CCR) le dijo que el Pabellón Centroamericano tendría 978 camas, de las cuales 750 serían para hospitalización general, y 228 para cuidados intermedios.

El Ejecutivo también le dijo a la CCR que en el pabellón 1 instalaría Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero no señala una cantidad camas, sino solo que "estarán agrupadas en secciones de 15". La solicitud de información pretende solventar ese vacío.

La segunda petición es sobre el estado de los paquetes 2, 3 y 7 del Hospital El Salvador, los cuales incluye las áreas de esterilización, caldera, lavandería y la morgue. El último informe de la CCR, al referirse a estos paquetes señala: "Aún no se ha recibido información de los paquetes 2, 3, 6C y 7, por lo que no se podido dar inicio el examen a los mismos y en las visitas de campo se ha verificado que las áreas a intervenir no presentan cambios".

Finamente, se solicitó una base de datos con los pacientes y fallecidos a causa de la pandemia de covid-19, en la que se detalle edad, género, municipio de residencia y precondiciones médica. La plataforma oficial de información sobre al covid-19 (http://covid19.gob.sv/) no ofrece datos sobre los fallecidos, salvo la cantidad diaria, la cual es borrada al final del día. Luego, esta plataforma solo presenta tabulados y no permite la descarga de datos a una base.

"Del fondo de lo solicitado, se constató que los numerales 1 y 2, no eran competencia de esta dependencia", señala respuesta del Ministerio de Salud, y agrega: "todos los contratos relacionadas con la Construcción y Equipamiento del Hospital CIFCO, han sido gestionados directamente por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)".

El problema con esa versión es que La Prensa Gráfica ya hizo una solicitud similar al MOPT, y la respuesta de esta institución fue que solo tenía información con respecto a los paquetes paquetes 1, 4, 5, 6. Hay que recordar que el Hospital El Salvador (CIFCO) se dividió en siete paquetes, y que el primer informe de la CCR señala que Obras Públicas estaba a cargo de los paquetes 1, 4, 5, 6, mientras que Salud está a cargo de los paquetes 2, 3 y 7.

El Ministerio de Salud, además de desentenderse de la información sobre estos paquetes, también lo hace con respecto al equipamiento del hospital, y sugiere que se haga la solicitud al MOPT.

El MOPT, por su parte, sugiere que se visite el sitio: http://resumen.compras.mop.gob.sv/procesos.php., pero hacen una salvedad: "Respecto al equipamiento en CIFCO, en ese mismo enlace se detallan los costos y el nombre del proveedor. Sin embargo, la administración de las compras estuvo a cargo de personal del Ministerio de Salud".

En ese sitio, en todo caso, hay información sobre equipamiento del hospital, pero no sobre equipamiento médico específico que se ha pedido a Salud.

Luego, con respecto a la base de datos, el Ministerio de Salud respondió así: "satisfacer la solicitud, tal cual ha sido formulada, implicar reservar una cantidad considerable de personal para realizar la selección y procesamiento de la información ; en consecuencia y dada la existencia de una alerta sanitaria nacional derivada de una situación pandémica mundial y de sobre conocida, de momento no es posible destinar personal humano a realizar dicha tarea por existir precisamente justo impedimento".

Esta justificación invocada por el Ministerio de Salud no está en La Ley de Acceso a la Información Pública, sino en el Art. 146 del Código Procesal Civil y Mercantil.