Salud denuncia ante la Fiscalía plagio de Bukele

El Viceministerio de Políticas de Salud del Ministerio de Salud (MINSAL) pidió ayer por la tarde a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a los autores del plan de Gobierno del candidato a la presidencia Nayib Bukele por violar la Ley de Propiedad Intelectual, y al mismo tiempo que inicie el debido proceso penal en su contra.

El ilícito del que les acusa consiste en el plagio de no menos de 12 párrafos de la Política Nacional de Salud 2015-2019 y de la Política Nacional de Medicamentos, que fueron copiados de forma literal en el Plan Cuscatlán que presentó el candidato de GANA el fin de semana recién pasado.

En la denuncia que el viceministerio hace a la FGR, le advierte que "en el capítulo relacionado con el área de salud, ha plasmado textualmente párrafos e ideas completas de la Política Nacional de Medicamentos y de la Política Nacional de Salud 2015-2019, formuladas y publicadas por el Ministerio de Salud en 2011 y 2016, bajo la coordinación de este Viceministerio".

El viceministerio destaca que los procesos de elaboración de ambos documentos fueron consultivos y participativos y que citaron a las instituciones y a las personas que participaron en esa elaboración, por lo que "el no hacer una cita o referencia adecuada de estos documentos no solo atenta contra la institución, sino que también es una burla para todas las demás instituciones y personas que participaron en la elaboración de estos documentos".

A juicio del viceministerio, que los autores del Plan Cuscatlán no colocaran las referencias específicas tuvo como objetivo que la población no se diera cuenta de "que lo que el candidato plantea como una ‘nueva idea’ en realidad son los planteamientos que en materia de salud se han realizado y llevado a la práctica con grandes resultados y avances para la salud de la población los gobiernos del cambio".

Por su parte, el candidato a la presidencia por el partido oficial, Hugo Martínez, declaró que "una persona que no culminó sus estudios universitarios evidentemente no entiende la técnica de investigación y cómo se debe citar a una fuente", y agregó que "poner copia y pega en un programa de gobierno es inaudito. Creí que lo había visto todo en política, pero esto me sorprendió".

Ley de Propiedad Intelectual El artículo 89 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que constituye violación de los derechos de autor la publicación, por cualquier medio, de un escrito sin consentimiento del autor; la publicación de una obra con supresiones, modificaciones o alteraciones sin autorización, entre otras cosas.