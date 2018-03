Salud dice que no variará la vacunación pese a deuda

Lee también

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, dijo ayer que la deuda que tiene el Ministerio que dirige con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no afectará el plan de vacunación en el país.La titular dijo enviar “un mensaje de tranquilidad a la población: vamos a tener un sistema de vacunación similar al que hemos tenido en últimos años, una cobertura de las mejores en las Américas”.LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer el domingo pasado que el Ministerio de Salud (MINSAL) mantiene una deuda con la OPS sobre la dotación de vacunas, la cual han dicho los sindicatos de Salud que asciende a los $6 millones. Se consultó al director de Enfermedades Infecciosas, Eduardo Suárez Castaneda, de cuánto era la deuda, pero no brindó cifras exactas; sin embargo, no descartó que la OPS deje de suministrar vacunas.“No es cierto todo lo que se plantea que se le debe a OPS... No se le debe esa cantidad, es menos”, comentó Menjívar, sin dar la cantidad exacta: “No lo tengo aquí el dato, porque eso se mueve a cada minuto. Yo le puedo ahorita dar este dato y Hacienda puede estar colocando”.SITRASALUD ya denunció a la ministra de Salud por violar las leyes del escalafón y también la de vacunas. “En su artículo 21 obliga a que no menos del 1 % del presupuesto ejecutado el año anterior (2016) sea incluido dentro del próximo presupuesto para las vacunas. Por ley les correspondería un promedio de $40 millones, y ella ha incluido un poco más de $12 millones”, dijo en su momento Andrejulio Gregori, médico sindicalista del Hospital Zacamil.La ministra dijo que llegar a esas cantidades no es necesario en El Salvador. “Si se aprobara lo que pide la ley de vacunas, que es hasta el 1 % del presupuesto general de la nación, nosotros debimos recibir para 2017 casi $50 millones para vacunas. Le puedo asegurar que no necesitamos esa cantidad. Con lo que hemos estado teniendo, que anda alrededor de $14 millones, hemos cumplido con nuestro programa de cobertura de vacunas”, concluyó la funcionaria.