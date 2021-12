Salud estudia vacuna anual contra covid-19 en El Salvador

El Ministerio de Salud (MINSAL) no descartó que la vacuna de covid-19 tenga que aplicarse cada año, como ya sucede con otras enfermedades como la influenza.

Consultado en la entrevista matutina del Canal 21 sobre la colocación de una cuarta inyección para reforzar la inmunización contra el SARS-CoV-2, el titular del ramo, Francisco Alabi, afirmó que "está en análisis".

"Probablemente lo que se va a tener es una vacunación para grupos vulnerables como lo tenemos en influenza", agregó el funcionario, pero aclaró que todavía no hay un protocolo establecido por los diferentes organismos sanitarios internacionales.

El ministro afirmó que, de llevarse a cabo esta estrategia, la vacuna sería para grupos vulnerables específicos, como adultos mayores, personal de salud que trabaja en primera línea e incluso niñez.

El epidemiólogo Alfoso Rosales consideró que eventualmente el covid-19 se quedará entre la población y será necesario que se implemente dicha vacunación anual "para aquellas personas que tienen alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave".

Por otra parte, el infectólogo Iván Solano y el epidemiólogo Wilfrido Clará coincidieron ayer en que ningún país del mundo está contemplando la colocación de una cuarta dosis contra covid-19 como una apuesta estratégica para combatir la pandemia.

"A nivel científico, no hay estudios que se estén realizando en estos momentos. Nadie está hablando de cuartas, quintas o sextas dosis. Solo he escuchado al respecto al doctor (Francisco) Alabi (ministro de Salud), y esa es una medicina que no está basada en evidencia", manifestó Solano.

"No hay ninguna indicación para administrar una cuarta dosis. Solamente una razón no técnica podría justificar una cuarta dosis", insistió.

En Estados Unidos no se está hablando de cuarta dosis, dijo Clará. "No se está pensando en eso. Ahorita la prioridad es vacunar a la población que no está vacunada. Pero las cuartas dosis no es un tema que esté puesto sobre la mesa", manifestó el especialista.

Según el MINSAL, hasta ayer, El Salvador había vacunado a un total de 4,439,034 personas con la primera dosis, es decir que todavía hay cerca del 20 % de la población meta sin vacunarse.