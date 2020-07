Salud ha gastado $100 millones entre críticas por falta de equipo: Médicos no mueren por falta de protección sino de "herramientas jurídicas", dice Alabi

El Ministerio de Salud (MINSAL) reporta que, junto a otras cinco instituciones estatales, ha invertido más de $100 millones para adquirir equipo de protección personal, insumos, medicamentos; fortalecer la infraestructura y equipos, así como la contratación de personas y el pago del bono de $150 al personal de salud, a raíz de la emergencia por covid-19.

Esta cifra, que corresponde al monto registrado hasta mayo pasado, figura en la Memoria de Labores 2019-2020 publicada por la cartera. Aparte de Salud, hay aportes de FOSALUD, Seguro Social, MOP, Justicia y Seguridad Pública, y Bienestar Magisterial.

De este monto, Salud aportó $66.9 millones, que se dividen en $24 millones para personal adicional, $27 millones para insumos médicos y $7.2 millones dirigidos a activos fijos, según el documento.

Importación. El Ministerio de Salud reportó este mes la importación de equipo médico.

La entrega de equipo de protección adecuado ha sido uno de los reclamos recurrentes del personal de salud durante las últimas semanas. El 12 de mayo el personal del Hospital Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, en Soyapango, denunció no contar con los equipos de protección adecuados para atender a casos sospechosos y confirmados de covid-19.

La semana pasada, el Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y la unidad de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (UES) afirmaron que la pandemia de covid-19 se ha manejado con deficiencias que han llevado a no tener equipos adecuados para el personal de salud.

Las autoridades de Salud, por su parte, aseguran haber dotado a la red hospitalaria de los insumos y equipos de protección necesarios para atender la emergencia.

"No es cierto que los médicos mueran por falta de equipos médicos. El covid no respeta y en la medida que nos quitaron las herramientas jurídicas y las facultades que tiene el Código de Salud incrementó el índice de muerte de nuestros médicos", aseveró el ministro de Salud, Francisco Alabí, la semana pasada ante el parlamento al presentar la memoria, y negar que no se haya proporcionado equipo al personal de salud.

Sin embargo, el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende reporta que hasta el 22 de julio pasado habían muerto 91 miembros del personal de primer línea que atiende la pandemia en el país.

Recursos a nuevo hospital

En lo que se refiere al Hospital El Salvador, el Ministerio de Obras Públicas consigna en su informe de labores que más de $29 millones serán invertidos para los proyectos ejecutados para el nuevo centro médico. De acuerdo con la información emitida por el MOP, para la construcción de la primera fase del hospital, efectuaron nueve contratos que ascienden a $16,686,854.94, y 34 órdenes de compra por más de $13 millones.

Solo para infraestructura, la realización de obras eléctricas, sistemas contra incendios y equipos mecánicos en las diferentes áreas se pretende invertir $4,753,221.39 a través de dos contratos con diferentes empresas. El hospital tendrá una capacidad para atender 2,500 pacientes afectados por el covid-19. Para la segunda fase, el centro de salud contará con 1,064 camas de cuidados intensivos, según el informe de Obras Públicas.

En tanto, Salud informó que requiere más de 2,500 empleados de diferentes profesiones relacionadas con la salud para la atención en dicho hospital. Solo para la fase 1 de funcionamiento, el cálculo de personal necesario es de más de 800 personas: enfermeras y auxiliares de enfermería, anestesiologos, personal de laboratorio clínico, farmacia, banco de sangre y Rayos X, además de administrativo.

