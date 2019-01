Salud no ve viable compra de fármacos chinos

Consultado sobre si el Ministerio de Salud (MINSAL) ha comprado medicamentos chinos y si ha recibido una propuesta de venta de medicamentos por parte de China a través de una especie de tratado internacional, el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, afirmó ayer que el ministerio no ha recibido una propuesta de este tipo por parte del gobierno chino y no supo decir con certeza si alguna vez le han comprado medicamentos a la nación asiática, pero sí explicó que lo considera poco viable, por la lejanía de los productos.

"Es probable (que hayamos comprado medicamentos chinos), no sabemos nosotros, pero todas las empresas (a las que se les compra medicamentos) son acreditadas en el país y ofertadas a través de sus representantes legales en el país. Hasta el momento, China como gobierno no ha competido en una licitación nuestra, porque además hay un tiempo estimado para la entrega de medicamentos y ellos no alcanzan a enviar sus medicamentos desde allá y llegar a tiempo acá; el traslado es enorme", advirtió el funcionario.

La semana pasada, al Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) llevó una propuesta que consistía en un acuerdo denominado "Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República de El Salvador y China Sinopharm International Corporation", que tiene como objetivo desarrollar proyectos en los rubros de equipamiento médico, equipamiento complementario, infraestructura, tecnologías de información y medicamentos e insumos.

El documento causó alarma y polémica porque, según la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), comprarle medicamentos a China iría en perjuicio de la producción nacional de fármacos.

Y, en ese sentido, Espinoza declaró que el Seguro Social es una institución autónoma con sus propias leyes y mecanismos y que lo único que comparte el MINSAL con el ISSS en cuanto al tema es el Listado Oficial de Medicamentos (LOM).

"El abastecimiento de medicamentos en nuestras instituciones se mide por la capacidad que tenemos de comprar todos los medicamentos y tenerlos en existencia, los que están en el Listado Oficial de Medicamentos. Eso es lo que compartimos con el Seguro. No se nos ha planteado una propuesta (por parte del Gobierno de China)", aseguró.

El funcionario insistió en que la garantía de transparencia en los procesos de compra se da por medio de las ofertas de licitación que publican a través de los medios de comunicación.

"Nosotros, al igual que cualquier institución pública, ponemos en los medios las bases de licitación y todas las empresas que están debidamente acreditadas en el país compiten para hacer ofertas que luego son consideradas por las comisiones técnicas y las comisiones de evaluación económica. No hay una preferencia, no es así, el proceso es completamente transparente", declaró.

Solo para este año, el Seguro Social tiene previsto invertir $81 millones en compra de medicamentos.

10/enero/2019

Polémica por propuesta de China

La semana pasada se conoció una propuesta del gobierno chino para que el Seguro Social le compre medicamentos mediante una especie de tratado internacional.