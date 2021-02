Salud pagó $131,700 en viáticos a personal que no trabajó durante pandemia

Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) revela que el Ministerio de Salud (MINSAL) pagó $131,700 para transporte, alimentación y alojamiento a parte de su personal que permaneció confinado en sus casas durante el período de emergencia nacional, decretado por el impacto de la pandemia de la covid-19.

La Corte de Cuentas de la República realizó un examen especial al proceso de pago de $150, que Salud entregó entre el 1.° de marzo al 31 de mayo de 2020 en concepto de viáticos al personal dedicado a atender la emergencia santiaria. Los auditores encontraron que varios empleados del MINSAL recibieron el beneficio económico a pesar de que se encontraban en resguardo domiciliario obligatorio por ser parte del grupo vulnerable ante el nuevo coronavirus o gozaban de permiso por maternidad.

Los auditores resumen así uno de los hallazgos: “Comprobamos que se realizaron pagos en concepto de cuota compensatoria de viáticos por un monto de $118,950 en los meses de abril y mayo de 2020, a personas que no laboraron por cumplir con resguardo domiciliar obligatorio al ser mayores de 60 años, embarazadas y con enfermedades crónicas, durante un tiempo sustancial o total del periodo de emergencia …”.

De acuerdo con el informe de la CCR, las autoridades de recursos humanos de Salud no lograron justificar el pago de esos fondos para movilidad y alojamiento, debido a que se trata de personas que no salieron de sus casas durante el periodo examinado.

La jefa de recursos humanos del MINSAL señaló a los auditores que pagó esos viáticos porque el decreto ejecutivo que ordenaba pagar los $150 no lo prohibía, por lo que “no actuó discrecionalmente”.

Los jefes regionales de recursos humanos también argumentaron que “la observación (de la Corte de Cuentas) no tiene fundamento legal debido a que la normativa que regula el pago del bono en concepto de viáticos, no establece que el personal que guarde cuarentena domiciliar este excluida del beneficio; por el contrario, el decreto establece que los empleadores públicos de las instituciones autónomas y demás entidades que forman parte del gobierno estatal, deberán erogar la totalidad de las remuneraciones que corresponden a cada trabajador”.

Recursos humanos del MINSAL también sostuvo que “el hecho de que algunos trabajadores estuvieran en resguardo domiciliar, no les quitó la condición de personal de primera línea, debido a que desde sus lugares de residencia estuvieron realizando funciones en conexión con la prestación de los servicios de salud a la población; por tanto, consideramos que al no realizarle el pago respectivo vulneraríamos el derecho que les asistía”.

Ante ese argumento, los auditores consideraron que “los servidores públicos con resguardo domiciliar que devengaban su remuneración mensual de forma normal, no tenían que cubrir con gastos adicionales de transporte, alimentación ni mucho menos de alojamiento”.

La Corte de Cuentas de la República también deja claro en el documento que no está cuestionando el resguardo domiciliario “de los servidores públicos en riesgo, ni mucho menos el pago de su correspondiente remuneración en concepto de salario por desempeñar sus labores en sus respectivos hogares”. Tampoco, según los auditores, la irregularidad señalada está vinculada con su categoría como personal “de primera línea”.

Personal de licencia

“Comprobamos que se realizaron pagos en concepto de cuota compensatoria de viáticos por un monto de $12,750 en los meses de abril y mayo de 2020, a personas que no laboraron durante el periodo de estado de emergencia (…) por encontrarse con licencias de diversos motivos en un periodo superior a 15 días”. Así resumen los auditores el segundo hallazgo sobre pagos indebidos de viáticos que hizo Salud a parte de su personal.

Las autoridades de recursos humanos del MINSAL reiteraron que decidieron pagar ese beneficio porque en algunos casos se trata de licencias por maternidad que no estaban excluidas en el decreto que avaló los $150 de viáticos.

Sin embargo, los auditores insisten en que “el personal que se encuentra en casa a raíz de una licencia o incapacidad, no formó parte de los servidores públicos que realizaron directamente actividades al combate del covid-19 y, por lo tanto, no cumplía con los requisitos legales para ser beneficiario de la cuota compensatoria de viáticos”.

En total, la Corte de Cuentas de la República encontró que el MINSAL canceló $12,750 entre marzo y mayo de 2020 en concepto de viáticos para transporte y alojamiento a personal que se encontraba en sus casos gozando de licencia. Además, de los $118,950 que también pagó bajo ese mismo concepto al personal que permaneció confinado.