Salud pide a salvadoreños no bajar la guardia ante el covid-19 por alza de casos

El Ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabi, dijo la mañana de este lunes que la población salvadoreña no debe bajar la guardia ante el virus del covid-19.

Con base en los números que el ministro explicó, la meta de vacunación total de la población es del 90%, sin embargo, según detalló este lunes, se encuentran lejos de ese porcentaje con un 70%.

"...Todavía el virus sigue dando complicaciones. Lo más importante es generar esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño y para poder generar esa inmunización de rebaño pues necesitamos un porcentaje arriba de 90% de la población vacunada. Evidentemente ahorita no estamos llegando al 90% y todavía no podemos decir que esa inmunidad ya existe y que no vamos a cumplir los protocolos de bioseguridad", indicó Alabi.

Los contagios diarios registrados en el territorio nacional siguen al alza, según datos oficiales e información brindada por el mismo Alabí el pasado 4 de julio.

Los casos diarios pasaron de 134 el 1 de junio, a 241 el 10 de julio, una cifra similar a los índices computados a finales de enero pasado.

Por otro lado, el ministro mencionó que es importante que los salvadoreños decidan vacunarse ya que, según los registros, los últimos casos y fallecimientos se han dado en personas que teniendo ya a disposición aplicarse las vacunas no lo han hecho.

Los datos oficiales hasta la noche de este domingo indican que El Salvador acumula 81,644 casos confirmados de covid-19, de los cuales 4,803 están activos y 2,453 personas han fallecido.

Finalmente, los registros indican que un total de 3,212,880 personas ya han sido vacunadas, de las cuales 1,951,564 han recibido una dosis y 1,261,316 han completado el esquema de vacunación.

Sobre Hospital Nacional de Chalchuapa

Este lunes, el ministro de Salud también informó sobre la renovación del Hospital Nacional de Chalchuapa, en Santa Ana, donde el gobierno mejoró el área de cirujías, con nuevo equipo para dar un mejor servicio a la población.