Salud realiza pruebas de covid-19 en Plaza Salvador del Mundo durante tres días y promete resultados en 48 horas

Este lunes 27 de julio, el Grupo de Contención Epidemiológica del Ministerio de Salud se ha desplazado a la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, para la toma gratuitas de pruebas de covid-19 (PCR) entre los transeúntes.

Quince técnicos permanecerán durante tres días (de lunes 27 a miércoles 29 de julio) en el lugar donde esperan practicar hasta 300 hisopados diarios entre las personas que acudan. Las cabinas estarán abiertas desde las 9:00 a.m. cada día, según informan.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que también cuentan con 1,000 pruebas adicionales para el personal sanitario que se acerque a las cabinas.

Aseguró que también están realizando pruebas en los hospitales Rosales, San Rafael y Zacamil al personal sanitario.

Durante tres días, 3 cabinas están disponibles en El Salvador del Mundo para aplicar 300 pruebas de covid. Foto cortesía

Para entregar los resultados de las pruebas, Salud se contacta con las personas que se sometieron a las mismas vía correo o por teléfono aproximadamente en 48 horas. Los datos de contacto son recogidos al momento de realizar el tamizaje. Dependiendo del resultado de la prueba, los medicamentos son entregados en la casa del paciente, explicó el ministerio.

Las cabinas se trasladarán próximamente a Santa Ana y San Miguel.

Este lunes, el país amaneció con una cifra de 408 muertes a causa del coronavirus; 6,849 casos activos y más de 15,000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia en El Salvador.

La crisis sanitaria mantiene los hospitales sobrepasados en su capacidad de atención y al personal de primera línea trabajando extenuantes jornadas y tratando de hacer eco por la precaria situación en la que permanecen: sin equipo de bioseguridad adecuado, sin pruebas en muchos casos y sin, al menos, la certeza de cuántos compañeros, entre médicos y enfermeras, están contagiados o han muerto a causa de la enfermedad.

Tamizaje a personal de salud

El Ministerio de Salud ha informado este día que también están realizando una jornada de tamizaje en la Unidad Médica Atlacatl, en San Salvador, a su personal, así como a trabajadores de clínicas comunales Cuscatancingo, San Miguelito y colonia Costa Rica.

#PruebasCOVID19SV l Personal de salud de clínicas comunales que pertenecen a la red de la Unidad Médica Atlacatl del @isss_gob_sv, en San Salvador, fue sometido hoy a la prueba del COVID-19. pic.twitter.com/ulx8H23qnl — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 27, 2020

De igual forma, hoy están realizando tamizaje entre el personal de primera línea que labora en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" y pruebas PCR al personal sanitario del Hospital Policlínico de Zacamil.

Aunque Salud asegura que las pruebas se realizan diariamente entre el personal sanitario, una de las quejas y preocupaciones constantes entre los médicos y enfermeras que atienden la primera línea de contención del covid-19 es, precisamente, la falta de pruebas.

La semana recién pasada, nada menos, empleados del Policlínico Arce aseguraron que hay más de 50 miembros del personal con síntomas de la enfermedad. "Los que no tienen síntomas andan trabajando, contagiando, porque no hacen pruebas, porque dicen que no hay", manifestaron los denunciantes.

El Sindicato de Médicos del ISSS también pidió hace algunos días que se realicen pruebas PCR a todo el personal que realiza atención de pacientes en griparios, mínimo cada dos meses.

El Colegio Médico ha reiterado que cada vez son menos confiables los datos del oficiales sobre el covid-19. Asegura que no tiene claro a quiénes se practican las 2,500 pruebas que las autoridades dicen hacer diariamente. Incluso asegura que no existe por el momento la capacidad para realizar esa cantidad de pruebas diarias.

Tres laboratorios en todo el país son los designados a procesar esas pruebas: en el central del Ministerio de Salud, en el Hospital General del Seguro Social y en San Miguel. El Colegio Médico ha explicado anteriormente que esos laboratorios solo pueden procesar 60 pruebas como máximo cada 4 horas. Eso es menos de 400 pruebas por laboratorio.

La Unidad Médica de Atlacatl realiza este lunes pruebas de hisopado entre su personal y empleados de las clínicas comunales Cuscatancingo, San Miguelito y colonia Costa Rica. Foto cortesía

Mientras que laboratoristas de la red pública han asegurado que no solamente que tienen muestras sin procesar, sino que también han confirmado que no se está haciendo pruebas a gran parte del personal de primera línea de atención.

Pese a que la Sala de lo Constitucional ordenó la semana recién pasada a Salud presentar informes sobre el personal sanitario contagiado, las autoridades no han querido revelar ninguna cifras oficiales de contagios en la red de salud pública.

Personal de primera línea ha exigido, durante semanas, equipos de protección adecuados para no morir en la lucha contra la pandemia.