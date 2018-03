Salud se compromete con abastecimiento de antirretrovirales

Lee también

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, manifestó que la ministra de Salud, Violeta Menjívar, aseguró el abastecimientos de antirretrovirales para tratar a las personas con VIH. El hecho surge luego de que la Alianza por la Sostenibilidad de la Respuesta al VIH denunció la deuda de $1,840,521.04 que el Ministerio de Hacienda tiene con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y esto impide la compra de medicamentos este año.“En la última reunión, el viernes de la semana pasada, la señora ministra, doctora Violeta Menjívar, dio declaraciones –en el marco de la reunión de la comisión– dando a conocer los esfuerzos que se están haciendo desde el ministerio por los trámites de compra de los antirretrovirales y también garantizando el abastecimiento de los mismos”, dijo Caballero.Según la Alianza, hay una factura pendiente de Hacienda a OPS –la cual no ha sido cancelada– por la compra de antirretrovirales de 2016 y por esa razón es que no se puede hacer la compra para este año. De concretarse esta ausencia de medicamentos, alrededor de 8,000 personas no recibirían tratamiento.La procuradora reiteró que la PDDH va a “verificar y a darle seguimiento a ese trámite de compra. Por el momento no tenemos ninguna denuncia de falta de medicamentos. Creemos en la palabra de la señora ministra. Sería un impacto terrible a la salud de muchas personas con la problemática”.Según respuesta de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MINSAL, el presupuesto para este año asignado para el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA es de $2,500,000.00. Para 2016 la asignación fue de $3,455,393.Directrices 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que, entre mayor cobertura exista en tratamiento antirretroviral para personas adultas, embarazadas y niñez, la estimación de nuevas infecciones, muertes relacionadas con el sida y la prevalencia del VIH se verá disminuida.La procuradora aceptó que la situación del Ministerio de Salud no es la ideal. “Si bien es cierto que han recortado un poco el presupuesto del Ministerio de Salud, la señora ministra fue bien clara y enfática en que se están haciendo los esfuerzos para la compra de los antirretrovirales”, dijo.Además, Caballero agregó que el tiempo en que se aprobó el presupuesto fue tardado, lo cual no dejaría de afectar; sin embargo, reiteró que la ministra mostró “su buena disposición para agilizar los trámites. Por otro lado, los trámites de por sí son burocráticos, porque tienen primero que enviar la licitación a COMPRASAL, luego la evaluación de todas las ofertas... Eso no puede ser de un día para otro”.La Alianza de Sostenibilidad para la Respuesta al VIH dice que uno de los medicamentos que están a punto de sufrir desabastecimiento es el Ritonavir (segunda línea de tratamiento).En la actualidad hay aproximadamente 100 pacientes que se encuentran con ese medicamento. Si este es suspendido, deberán pasar de segunda a tercera línea de tratamiento, lo que significará menos oportunidad de vida, mayor probabilidad de enfermedad y mayor gasto por parte del mismo Estado.Por el momento, la PDDH no tiene denuncia o demanda por desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales; “si no, seríamos los primeros en reportarlo, verificarlo y darle seguimiento”, dijo Caballero.