Salvador Argueta, el hombre que regala mangos, tiene una escuela de fútbol y trabaja en la Unidad de Salud

Su nombre es Salvador Argueta; tiene 43 años de edad y hace cinco días decidió empezar a regalar mangos a sus vecinos y amigos del cantón La Joya, del caserío San Luis, de Meanguera del Golfo, en La Unión, en El Salvador, donde reside. Todo comenzó por una publicación que vio en redes sociales, en la que una persona en el extranjero regalaba bolsas con manzanas de cosecha propia para todo el que las quisiera llevar. Salvador tropicalizó la idea y decidió colgar en la verja de su casa bolsas con los mangos que sus árboles le proveen.

"Tengo varios árboles de mango en la casa, pero por el momento el que más me está dando es el que le dicen mango mechudo, así es que el viernes pasado decidí ponerlos en una bolsa y publiqué en Facebook que podían pasar a llevarlos", comentó Argueta, quien trabaja como administrativo en la Unidad de Salud de San Luis Meanguera.

La madre de Salvador, doña Salvadora Rodríguez, le preguntó que para qué estaba haciendo eso, que nadie se los iba a llevar, pero para sorpresa de ella y del resto de la familia, los mangos se fueron en un santiamén. "Tenías razón, me dijo", cuando vio que se los habían llevado todos. Salvador coloca todos los días entre 20 y 25 bolsas por la mañana, antes de irse a trabajar.

Si bien son seis generosos árboles de mango los que tiene en el patio de su casa, el mango mechudo o mango manila, como también se le conoce, la iniciativa de Salvador llamó la atención de otros vecinos que, desde hace tres días, le llevan los mangos que colectan en los patios de sus casa para aportar a la causa.

"Me llamaron y me dijeron que tenían mangos en sus casas, mangos de clase, así es que me los traen y los embolsamos y ponemos en la verja para que se los lleven. Como aquí cerca de donde vivo queda el Instituto Nacional y el Centro Escolar, los niños y los jóvenes vienen a traer todos los días", explicó.

Los chicos llegan temprano y piden, "queremos mangos", y al momento los tienen embolsados. Pero Salvador no es solo de regalar fruta. Desde hace varios años fundó una escuela de fútbol para niños y jóvenes, la que bautizó con el nombre de Escuela de Fútbol Milán de Meanguera, ya que es aficionado del club italiano A.C. Milán.

"He recibido ayuda para mi escuel; hace algún tiempo me donaron zapatos para calzar a todos los alumnos", comentó. Si bien no ha estudiado para entrenador, su amor por el fútbol, por la gente y por tratar de vivir en un mejor país, sin delincuencia, lo impulsa.