Salvadoreña Sara García Gross gana premio internacional Simone de Beauvoir

La salvadoreña Sara García Gross fue galardonada hoy con el premio internacional Simone de Beauvoir, que es otorgado desde hace poco más de una década por la Universidad Diderot de París, Francia.

García, quien se define como una “activista feminista y defensora de derechos humanos, preocupada por las injusticias sociales”, fue elegida para recibir el premio por su lucha por la despenalización del aborto en El Salvador, un país donde aún se prohíbe y castiga la práctica sin excepciones.

"Trabajo de hormiga, acciones de calle, incidencia, sororidad , acompañamiento, tejido de redes... Este reconocimiento es para nuestra lucha colectiva. Sigamos construyendo desde la esperanza", dijo ayer la activista.

El premio que se otorga hoy es en honor a la escritora y filósofa feminista Simone de Beauvoir, nacida un día como hoy 9 de enero, en 1908, época en la que varios países como El Salvador aún privaban a las mujeres, por ejemplo, de su derecho al voto. (En El Salvador se reconoció hasta 1950)

El premio que le fue otorgado hoy a Gross ha sido entregado a otras mujeres como la ganadora del premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

"Otorgar el premio Simone-de-Beauvoir a la libertad de la mujer a Sara Garcia Gross es reconocer que su acción está en línea con la de Simone de Beauvoir ", indica un comunicado del jurado que otorgó el premio, citado por el periódico francés Le Monde.

La salvadoreña García Gross nació en Chalchuapa (Santa Ana) en 1986, “en una familia plural en ideologías, prácticas e intereses” y fue ahí donde hizo propio “el respeto por la diversidad”, cuenta ella misma.

“Participé en la Escuela de debate Feminista de las Dignas, un proceso formativo que tiene como objetivo brindar elementos básicos del feminismo y la teoría de género. A partir de esta experiencia amplié mi manera de abordar la realidad, reconociendo a nuestras mujeres ancestrales que posibilitaron que hoy las salvadoreñas tengamos acceso a derechos fundamentales”, relató en una columna publicada por este periódico hace unos tres años.

García es una de las impulsadoras de la propuesta para despenalización de cuatro causales de aborto en El Salvador, que son por violación sexual, por un embarazo producto de la trata de personas, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer (como el caso de la joven Beatriz García) y cuando la embarazada sea una menor de edad (que en El Salvador, se tipifica como producto de un abuso sexual).

La propuesta no es obligar a quienes se encuentren bajo estas condiciones a someterse a un aborto, sino más bien, que las mujeres que sufran estas situaciones tengan la opción de decidir por ellas mismas si quieren practicarlo o no sin ser condenadas por el sistema judicial.

Gross forma parte de la Asociación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, que lucha por la libertad de mujeres encarceladas bajo acusaciones de aborto o asesinato de sus bebés tras sufrir partos extrahospitalarios.

“Ahora mismo estamos llevando el caso de 23 mujeres que están en la cárcel, mujeres que han tenido emergencias obstétricas, abortos espontáneos, partos prematuros no asistidos, mujeres que han tenido partos en letrinas, en fosas, y que tienen que ver con un perfil específico, y eso me parece que es fundamental mencionar: no estamos hablando de todas las mujeres en El Salvador, estamos hablando de mujeres que viven en situación de pobreza, de mujeres que van al sistema público de salud, que la mayoría ha sido denunciada por el mismo personal de salud, y que cuando llegan al sistema en lugar de recibir la atención integral que necesitan lo que reciben es una denuncia”, dijo en una entrevista a Radio Francia Internacional (RFI) en español.