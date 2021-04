Salvadoreña a punto de entrar a los récord Guinness: “Una niña pobre que nació sin dinero para comprar zapatos en El Salvador, ahora ha llegado a esto”

Jocelyn Rivas después de correr seis maratones en nueve días. Foto: Cortesía

Jocelyn Rivas es el nombre de la "dreamer" salvadoreña que está a punto de convertirse en la mujer más joven al completar 100 maratones, lo que le daría la posibilidad de entrar a los récords Guinness.

Originaria de Sensuntepeque, del departamento de Cabañas, Jocelyn Rivas es una joven de 24 años y también una "dreamer" que llegó a los Estados Unidos cuando tenía seis años.

Los "Dreamers" o "soñadores", son personas que entraron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños y al menos 800 mil de ellos cuentan con una protección legal conocida como DACA. En 2017 una petición del ex presidente Donald Trump para eliminar esa ley frustró a Rivas y a la vez la motivó para lograr algo grande; se propuso ser la latina más joven en correr 100 maratones.

Su pasión por correr y sus 82 maratones realizadas hasta esta fecha impresiona a muchos, ya que la salvadoreña nació con múltiples fracturas en la espalda, en el cuello y en el pie. Sin embargo, esas condiciones no han impedido el desarrollo de Jocelyn, quien se considera orgullosa de ser latina y que además espera que para el 7 de noviembre de este año sumará 100 maratones, luego del Maratón de Los Ángeles, en honor a los latinos y sobre todo, a los "dreamers".

“Quería demostrar a cualquier inmigrante que puedes venir y puedes conseguir cualquier cosa que uno quiera”, declaró Rivas al medio Los Ángeles Times.

Rivas comenzó a correr maratones en la escuela Foshay Learning Center con el programa Students Run LA en 2014.

“Quería que la gente supiera que una niña pobre, que nació sin dinero para comprar zapatos en El Salvador, ahora ha llegado a esto”, sumó la atleta.

Debido a su determinación en alcanzar su meta, la salvadoreña fue informada que si lo lograba, se convertiría en la persona más joven en lograr 100 maratones, sin importar su género, pero a la vez en la mujer más joven en lograr el centenar de maratones bajo el Récord Guinness.

Las condiciones para acumular maratones han llevado a Rivas a hacer algunos sacrificios de comodidad, debido la situación económica y porque la ruta para correr 100 maratones comprende participar en competencias que estén certificadas y que califiquen para los récord Guinness.

“Si tengo que irme a las 12 de la mañana para agarrar un vuelo más barato, es el que me tomo”, indicó la originaria de Cabañas.

Debido a que estas competencias se llevan a cabo en lugares remotos de Estados Unidos, y sumado a ello, por la falta de dinero, Rivas trata de correr más de un maratón durante un fin de semana en una ciudad o región específica para aprovechar el viaje. Muestra de ello es que en diciembre de 2020, Jocelyn Rivas corrió seis maratones en nueve días en Florida.

Foto: cortesía

También, `para llegar a una carrera en Arizona, Jocelyn tomó un autobus Greyhound y pasó la noche en la estación para ahorrar el dinero de un hotel. Después de dormir unas horas, se alistó en el baño de la estación para ir al Maratón que organizada cerca de esa terminal.

“Después de la carrera, me fui a un gimnasio, me bañé y me regresé a un Greyhound a casa en Los Ángeles”, señaló.

En 2020 la maratonista tenía planeado correr varios maratones pero estos fueron cancelados debido a la pandemia. Su último maratón antes de la pandemia fue precisamente el Maratón de Los Ángeles, donde espera llegar a completar los 100 este noviembre.

Después de esa baja, Rivas volvió a correr en agosto de 2020 cuando finalmente se abrió una carrera cerca de Minneapolis con solamente 30 personas inscritas como parte de las medidas de bioseguridad por lo que los corredores tenían que salir a diferentes horas.

“Se sentía como que estuviera corriendo sola”, contó Rivas, y sumó que tenía miedo de participar en esas carreras debido a que “si sufría alguna lesión, no había nadie a su alrededor que la pudiera ayudar”.

Según Rivas, una vez alcance su meta de un centenar de maratones seguirá corriendo pero “con menos frecuencia”.

Su madre, por su parte, expresa que está orgullosa de su hija y que aunque a veces le preocupa cuando viaja a diferentes Estados, ella la encomienda a Dios todos los días.

A la facha y según el sitio oficial del Récord Guinness, la mujer más joven en correr 100 maratones es la inglesa Elizabeth Tunna quien impuso el récord el 9 de octubre de 2011 a los 24 años y 351 días