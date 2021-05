Salvadoreña adapta Van y la convierte en un salón de belleza móvil, en EUA

Lily Vaquero es una salvadoreña que pudo alcanzar uno de sus más grandes sueños en medio la pandemia por el covid-19, o quizá sería más preciso afirmar que lo alcanzó "gracias a la pandemia" o "como consecuencia de la pandemia". Sea cual sea la mejor afirmación, Vaquero ya cuenta con su propio salón de belleza "ambulante".

La salvadoreña, radicada en Los Ángeles, contó al medio "La Opinión", cómo llegó a hacerse de su salón de Belleza "móvil". Y es que luego que a raíz de la pandemia tuviera que cerrar su salón de belleza, Vaquero se quedó sin ingresos para pagar el alquiler del local y se gastó hasta el último centavo para poder mantenerlo a flote, pero al final le fue imposible, sin embargo, sus tres hijos le ayudaron para comprar una Van año 2021 la cual convirtió en su salón de belleza ambulante.

“La llevé a un lugar donde la adaptaron como yo quería para que funcione como salón de belleza...Desde hace 7 años tuve la idea del salón móvil, pero había gente que me desanimaba y me decía que no la iba a hacer”, contó Lily.

Foto: Cortesía La Opinión

“Ya no pude pagar la renta ni las cuentas por los servicios. Los ahorros se me acabaron y vendí todo lo que pude. Logré sobrevivir yendo a trabajar a las casas de mis clientes. No me quedó otra. A mí desde niña me enseñaron que si quería algo, me lo tenía que ganar”.

El móvil cuenta con todo el equipo necesario para atender de forma completa a sus clientes: para lavar el cabello cuenta con un lavadero y con un tanque que almacena 100 galones de agua.Además, la Van tiene un armario donde guarda toallas y batas, y un mueble para guardar cepillos, peines, tijeras, tintes y más productos. Para pistoleados y planchados Lily le instaló paneles solares con gran potencia eléctrica a la Van.

“Le puse dos paneles solares a la Van para tener suficiente potencia eléctrica, y le voy a agregar dos paneles más para que funcione bien el aire acondicionado en tiempo de calor”, especificó.

Foto: Cortesía La Opinión

¿Cuándo y dónde funciona su negocio soñado?

Los días miércoles y jueves se estaciona con su salón móvil “Lily” en el Mason Park de Chatworth de 3 a 8 p.m. mientras que los viernes y sábado se mueve hacia el Topanga Park y atiende durante el mismo horario.

La salvadoreña es miembro de la organización Mujeres de Hoy, la cual ayuda a víctimas de violencia doméstica y es dirigida por Mayra Todd. Afirma que parte de sus ganancias serán donadas a la organización.

“Parte de mis ganancias las quiero destinar para ayudar a las mujeres maltratadas que son parte de Mujeres de Hoy. Mi mamá me inculcó a ayudar a las demás”.

Foto: Cortesía La Opinión

El negocio de Lily acepta a clientes sin previa cita, pero si se puede agendar una al 818-297-0718; o reservar por medio de la aplicación Booksy.

Lily Vaquero llegó a los Estados Unidos en 1990 y parte importante de su historia es que sufrió 14 años de violencia doméstica física, sexual, emocional y financiera por parte de su ahora exesposo, por lo que ella se ha acercado a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las empoderan.