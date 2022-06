Salvadoreña se agencia premio por lucha anti tabaco

Lidia Violeta Martínez de Palomo, presidenta de Fundahabla y coordinadora de la Sociedad Unida para la Movilización Anti tabaco en El Salvador (SUMATE), recibió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el premio Día Mundial Sin Tabaco 2022 (WNTD 2022), por sus esfuerzos en pro del control del tabaco en El Salvador.

El reconocimiento de la OMS obedece a su trabajo en Fundahabla, una organización que ella misma fundó en 2014, un año después de haberse sometido a una cirugía para ser laringectomizada (extracción de laringe y cuerdas vocales).

Fundahabla, que se traduce como Fundación en Pro de las Personas Laringectomizadas de El Salvador, brinda atención médica, apoyo psicológico, logopedia (terapia de lenguaje) y rehabilitación a personas con cáncer de laringe.

"La Fundación que yo he creado se dedica a prevenir que este flagelo del tabaquismo continúe cobrando vidas y mutilando personas", declaró en 2018, según una publicación de SUMATE en Facebook, que recoge un video con el perfil de ella.

Martínez de Palomo es sobreviviente de cáncer de laringe y cuando habla de su experiencia recuerda que la primera pregunta que le hicieron los médicos fue: '¿Por cuánto tiempo fumó?' Y su respuesta los dejaba atónitos: 'Nunca he fumado.' Pero les explicaba, a la vez, que el 80% de sus compañeros de trabajo eran fumadores, por lo que al final del día terminaba siendo una fumadora pasiva.

"Trabajé 20 años con personas que en un 80% o 90% eran fumadores. Muchos ya fallecieron y no de cáncer de laringe, sino de cirrosis o accidentes cardiovasculares. Esto quiere decir que el consumo de tabaco no solo provoca cáncer, sino también muchas enfermedades crónicas no transmisibles", comentó la activista del control del tabaco en el referido video.

En 2016, Martínez de Palomo lideró los talleres coordinados por el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMTC) de la OMS mediante los cuales fueron elaboradas las reformas a las leyes nacionales para el control del tabaco.

En 2019, fue llamada junto a otras 12 organizaciones de la sociedad civil para conformar SUMATE —que en la actualidad está conformada por el Foro Nacional de Salud (FNS), la Asociación Salvadoreña de Neumología, la Fundación para la Democracia, Seguridad y Paz (FUNDEMOSPAZ), el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES), la Asociación de Exfumadores salvadoreños (EXFUSAL), la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, la Universidad El Salvador (UES), la Sociedad Dental de El Salvador (SODES), Medicus Mundi El Salvador, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Agencia de Creatividad CoCREA y la Asociación Nacional de Enfermeras (ANES).

En 2021, creó la "Clínica para el abandono del tabaco", un programa de Fundahabla y un esfuerzo por dar cumplimiento del CMCT, específicamente a los lineamientos "Advertir de los peligros del Tabaco" y "Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco".

Junto a Martínez de Palomo, el presidente de México, Manuel López Obrador (AMLO), y el profesor emérito de la facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego (Estados Unidos), Thomas Novotny, recibieron reconocimientos de la OPS en el marco de los premios WNTD 2022.

AMLO recibió el premio Reconocimiento Especial del Director General de la OMS por su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control del tabaco en su país. "Sus gestiones a la aprobación unánime de la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco en 2021, que ha resultado en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como en la creación de ambientes libres de humo en el país", reza un comunicado de prensa.

Novotny, por otra parte, ganó el premio en reconocimiento a su investigación sobre el impacto ambiental del tabaco, en particular con respecto a los desechos post-consumo, como los filtros. El investigador académico norteamericano es miembro fundador de Cigarette Butt Pollution Project (CBPP), una organización que lucha contra el impacto ambiental de la basura del tabaco, especialmente las colillas.

El Día Mundial Sin tabaco fue creado por la OMS en 1987 y se conmemora cada 31 de mayo.