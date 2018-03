Salvadoreña se une al encuentro mundial de estudiantes en Noruega

Lee también

El Festival Internacional de Estudiantes en Trondheim (ISFIT) que inicia hoy y finaliza el 19 de febrero en la ciudad de Trondeheim, en Noruega, contará con la participación de dos jóvenes salvadoreños. Una es Gabriela Mauricio, de 19 años de edad, quien reside en Camboya (Asia), donde realiza una pasantía en el área de Digital Marketing.“Me siento muy orgullosa de representar a El Salvador en este festival, ya que de más de 10,000 solicitudes que fueron enviadas para participar en ISFIT solo aceptaron 450. Y como salvadoreña que he tenido la experiencia de vivir fuera del país me enorgullece poder demostrar durante el festival que los salvadoreños somos personas trabajadoras, con mucho talento y que luchamos por nuestros ideales”, expresó a LA PRENSA GRÁFICA.El ISFIT es el festival de estudiantes más grande del mundo y para este año el tema central de discusión será la discriminación y habrá 18 talleres de trabajo. Gabriela participará en el taller de fotografía.“En este caso me servirá para poder enfocarme en hacer fotografías que hagan conciencia sobre la igualdad de las personas y que digan un no a la discriminación”, añadió.Comentó que también se enfocará más en ese tema en sus redes sociales. Y una expectativa es incidir al respecto. “Que después de compartir nuestras experiencias y opiniones sobre la discriminación podamos influir positivamente sobre la gente que está a nuestro alrededor, haciendo prevalecer la igualdad de los seres humanos en el mundo”, afirmó la universitaria.El otro representante salvadoreño es José Cabrera, de Santa Ana.