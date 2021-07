Salvadoreñas exigen justicia en casos de feminicidio y se condene a culpables

Miembros de la sociedad y mujeres organizadas se concentraron, este domingo, en la Plaza Salvador del Mundo para protestar por el alza de feminicidios y la falta de políticas públicas que protejan a las mujeres. Además, pidieron al Estado que se les garanticen sus derechos humanos.

Las mujeres afirmaron sentirse temerosas por el alza de feminicidios e impunidad. Criticaron que las cifras presentadas por las autoridades de Seguridad dejan fuera muchos casos de violencia contra las mujeres.

En el lugar realizaron un altar maya, que representa los cuatro puntos cardinales, con flores, semillas y velas. Asimismo, colocaron ropa como forma de presentar los detalles de las principales razones, que según ellas, la sociedad argumenta en casos de violencia contra la mujer como: "por andar vestida de esa forma son asesinadas".

Las manifestantes pidieron que todos los feminicidios sean investigados por igual, independientemente de la profesión o cargo de las víctimas. Al mismo tiempo, se pronunciaron por los recientes casos de feminicidios reportados en El Salvador.

"Lo ocurrido en Chalchuapa no es obra de un maniático; es delincuencia organizada. No conocemos una política gubernamental coherente y efectiva que investigue y castigue (los feminicidios). No se puede contar cada crimen como un hecho aislado, pues es un patrón de comportamiento social heredado de una violencia nunca resuelta", afirmó una de las manifestantes.

Ayer, diversas organizaciones feministas de El Salvador se concentraron en el Monumento a la Constitución en San Salvador para realizar una vigilia en apoyo a las víctimas de feminicidios y personas desaparecidas.