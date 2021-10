Salvadoreñas lanzan libros infantiles bilingües

El 19 de octubre inicia la preventa de los libros infantiles Binibi, un emprendimiento nacional que promueve el aprendizaje de un segundo idioma.

Binibi es una empresa con enfoque educativo creada por dos mujeres salvadoreñas que sueñan con promover la enseñanza de un segundo idioma. Para ello han creado una línea de libros sonoros bilingües dirigidos a niños entre 0 a 5 años.

Ana Sofía Guzmán y Luciana Yarhi son un ejemplo de determinación, ya que su emprendimiento nació a mediados de 2020, cuando aún existían restricciones por la emergencia del covid-19. "A mí me da más miedo arrepentirme por no hacer algo, que no tratar de hacerlo. Con el covid hemos aprendido que nunca hay un tiempo perfecto y que la vida es limitada. Entonces, ¿por qué no arriesgarse?", comentó Luciana Yarhi.

La idea creativa surgió con su experiencia como madres de familia y el interés por ofrecer a sus hijos la oportunidad de ser bilingües, sin exponerlos a pantallas a temprana edad. "Queremos que nuestros hijos hablen inglés y sabemos que los primeros años de vida son claves, pero al buscar insumos nos dimos cuenta de que la oferta es muy limitada. Hablamos con otros padres de familia y surgió el mismo problema, así que vimos que existía esa oportunidad en el mercado y la tomamos", explicó Ana Sofía Guzmán.

Ambas están a punto de lanzar su primera colección de cuatro libros sonoros bilingües. Dos de ellos, "Visitando la granja" y "Visitando la playa", cuentan con cinco sonidos de animales y enseñan saludos tanto en inglés como español. Los libros "Los pollitos dicen" y "Estrellita, ¿dónde estás?" contienen canciones infantiles populares latinoamericanas.

Binibi ha contado con el apoyo de expertos en educación temprana para la creación del contenido. "Ha sido una experiencia maravillosa. Ahora sabemos, por ejemplo, que para los niños es más fácil aprender cuando utilizan todos sus sentidos, por eso incluimos sonidos, botones e ilustraciones ; incluso la forma del libro está pensada para que ellos puedan tomarlo con sus manos", describieron las creadoras.

Campaña de financiamiento

El 19 de octubre inicia la campaña de preventa a través de la plataforma de financiamiento Kickstarter. Esta campaña durará un mes y tiene como meta recaudar $10,000, los cuales serán usados para la producción del material y el envío a los compradores.

Existen 10 opciones de paquetes para que las personas puedan obtener sus libros según su necesidad y presupuesto.

Para más información del proceso de compra pueden visitar el sitio web www.binibi.co o sus redes sociales.