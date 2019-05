Salvadoreño Harold Pineda inicia su viaje en bicicleta hacia la Patagonia: 12,000 km le esperan

Harold Pineda, de 33 años, mejor conocido en redes sociales como ¨Fares on trip¨, es un profesor de inglés salvadoreño que ha dejado todo para iniciar este sábado 4 de mayo de 2019 el viaje de su vida: pedalear en solitario desde El Salvador hasta Tierra del Fuego, Ushuaia, Argentina.

Serán unos 12,000 kilómetros que recorrerá durante más de un año junto a su fiel bicicleta a la que él le llama ¨la Gigantona de Jocoro¨. El día le ha llegado y este sábado parte con sus alforjas llenas de coraje, sueños y mucha determinación.

¨Estoy emocionado. Soy un manojo de nervios por el tema de empacar y toda la logística que implica mi viaje. Pero principalmente estoy feliz porque el sueño por el que he trabajo durante tres años se va a dar y comienza el sábado¨, comenta Pineda.

Harold comenzó a hacer cicloturismo en el país hace 3 años atrás realizando viajes cortos a diversos lugares. ¨Cuando tenía 11 años mi papá me compró una bicicleta, quizás ahí comenzó mi idea del viaje. Pero quizás el cicloviaje en sí lo comencé a ver en el 2017 cuando hice un viaje en bicicleta a Jalapa, Guatemala. Ahí descubrí que si esto era lo mío, ese viaje fue el pre entrenamiento para darme cuenta si me gustaba o no el cicloturismo, y sí me encantó¨, asegura Harold quien en los últimos años se ha desempeñado como profesor de inglés enseñando el idioma a jóvenes.

En cuanto a sus preparativos asegura que tuvo que realizar muchos sacrificios y nos relata que ¨cada Navidad, cada aguinaldo, mientras la gente compraba ropa, yo ahorraba el dinero para comprarme equipo para cicloturismo. Compraba una tienda, unas alforjas y me iba `socando la pita´, como decimos en buen salvadoreño, para poder adquirir el equipo necesario para mi viaje y al final gracias a Dios se logró; no lo tengo todo pero de igual manera lo esencial ahí está en las alforjas¨, añade.

Al preguntarle por qué la fecha sería este sábado nos dijo que ¨Poner una fecha de partida es dificil, el año pasado yo me iba, pero de repente comencé un proyecto para trabajar en la enseñanza. Me gusta mucho enseñar el idioma inglés y ya no me pude ir, así que lo moví para esta fecha y ahora si no hay vuelta atrás. Me voy¨, asegura el cicloturista.

Siempre en este tipo de proyectos existen problemas en la planificación y para Harold el problema más complejo ha sido ¨lo que me encontrado de dificil en la planificación del viaje ha sido la visa peruana, ya que hace cuatro años fui a Perú y creí que sería igual de fácil poder obtenerla esta vez, pero lamentablemente se me negó. Pero yo creo en las oportunidades, creo que al llegar a Ecuador puedo ir a la embajada peruana y solicitarla nuevamente.¨, comenta el entusiasta aventurero.

¨Escuche la experiencia de otro cicloviajero salvadoreño lo hizo de esta manera, presentó su proyecto en la embajada de Perú en Ecuador y las puertas se le abrieron y obtuvo la visa. Yo soy muy positivo y creo que sí que me la van a dar. Voy a ir a Perú y visitaré a mi familia y mis amigos que tengo allá, pero principalmente es una visa de tránsito para conquistar mi sueño de llegar a la Patagonia¨, afirma.

Aunque el viaje tiene una fecha de salida será un largo recorrido de varios meses. ¨Tengo una fecha de salida, pero no tengo una fecha de llegada. Voy a fluir, como usualmente me ha enseñado el cicloturismo. Me voy a dejar llevar por la corriente del cicloturismo¨, comenta.

Harold no va solo y su compañera de viaje, la bicicleta, tiene un nombre muy peculiar ¨A mi bicicleta le llamo ¨la gigantona de Jocoro¨. Es que debido a mi estatura debo de utilizar un marco de bicicleta de talla grande el cual es de la marca Giant, por eso le llamo así. Es una bicicleta usada, sencilla, que no tiene cosas caras o piezas caras. Es una bicicleta barata, pero que estoy seguro me va a llevar y traer de regreso en este viaje¨, afirma.

¨Muchos de mis amigos ciclistas pìensan que se necesita un presupuesto de miles de dólares para viajar por América latina, pero no es así. En verdad no. Lo principal es equiparse mientras estás en tu país. Sí traté de ahorrar pero el dinero se va en el tema de logística y preparación. Pero para sobrevivir existen redes sociales como CouchSurfing o Warm Showers que son plataformas que nos conectan con personas de buen corazón quienes le abren la puerta de su casa a los viajeros para que se puedan hospedarse. También se pueden hacer voluntariados, podes hacer muchas cosas para ganarte la vida y en general no se gasta tanto porque se viaja en la bicicleta. Pero lo principal es tener el arranque. El arranque, la bicicleta y el equipo y en el camino Dios dirá¨, sentencia el entusiasmado Harold.

A pesar de que Harold no tiene una fecha definida de regreso, si sabe que va a regresar ¨De hecho el viaje ha surgido por los proyectos que tengo aquí en El Salvador. Ahorita estoy trabajando en una canalización de mi persona, ya que al principio mi objetivo era ir a ver las montañas , ir a ver ríos y lagos, las montañas de Machu Pichu, al final no se si voy a poder ir. Pero en el proceso del viaje comencé a trabajar con coaching motivacional comencé a trabajar con programación neurolingüística con jóvenes, motivando a los chicos¨, comenta.

¨Entonces el enfoque del viaje cambió totalmente. Ahora es un desarrollo personal, físico, mental y espiritual. Ya que todo lo que pueda aprender en el viaje quiero traerlo e implementarlo aquí en El Salvador. Seguir en la enseñanza, que es lo que más me apasiona, pero trabajar el área motivacional de jóvenes¨, finaliza Harold quien con ¨gigantona de Jocoro¨ emprenderá un viaje lleno de retos y aventuras.

CINCO COSAS QUE NO PUEDEN FALTAR EN SU EQUIPAJE.

ESTUFA PORTATIL. Esto ayuda en el viaje a ahorrar mucho dinero, porque uno se puede hacer su propia comida

UNA NAVAJA. Es muy importante porque nos ayudara ha hacer varias cosas, como para cocinar o como una herramienta para reparar cosas de la bicicleta.

EL CASCO. Es muy importante ya que nos puede salvar de una accidente o cualquier percance.

UN LIBRO: Llevo un libro que comencé a leerlo hace una semana y lo llevó para aquellos momentos cuando me detenga y quiera estar tranquilo y aprender algo más de la vida.

UN CELULAR: para tener contacto con las personas aquí en mi hogar, El Salvador. Y tener contacto con aquellos a los lugares que voy.

�� Puedes seguir su viaje y colaborar con su sueño, visitando sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/palsurenbici/

Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/faresontrip/