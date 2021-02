Salvadoreño en España gana beca entre 11,000 aspirantes

Ha propuesto desarrollar un sistema que limpie el aire de contaminantes en espacios cerrados, con lo que podría reducir riesgo de covid-19.

Luis Rafael López de León se acaba de agenciar la Beca Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), otorgada por la Comisión Europea. Originario de Sonsonate y graduado del Colegio Champagnat con el premio San Marcelino Champagnat al Bachiller Integral, Luis emigró a España a los 19 años, luego de haber cursado dos años de la carrera de ingeniería industrial en la Universidad Centroamericana (UCA).

Por medio de esta beca, recibirá un financiamiento que ronda los $200,000, en un lapso de dos años, para desarrollar una investigación que puede reducir el riesgo de contraer covid-19.

"La idea es generar un prototipo que se pueda instalar en una oficina donde hayan unos 100 trabajadores, capturar el CO2 en un cartucho que puedas llevar a un laboratorio a transformarlo, mediante reacciones biológicas, a biofuels (biocombustibles). Es una idea de economía circular: reutilizar los contaminantes y convertirlos en un producto de interés", explicó.

Luis compitió junto a más de 11,000 aspirantes de distintos países y fue escogido como uno de los 1,600 que podrá desarrollar su investigación, pero llegar a este punto no ha sido fácil.

Cuando emigró, llevaba cinco años sin ver a su padre, un entrenador de fútbol cuyo negocio de farmacias se vino abajo. Con la ayuda de sus remesas, Luis pudo matricularse en la Universidad Autónoma de Barcelona, la ciudad donde hoy radica.

Pero las remesas lograban cubrir solo algunos gastos, por lo que tuvo que conseguirse un empleo: "Me tocó un poco buscarme la vida, como se dice acá; entonces, comencé a trabajar a tiempo parcial en un bar para poder complementar mis gastos personales y de manutención", contó.

Así culminó sus estudios de ingeniería química, que luego homologó para completar la ingeniería de materiales. Después, ganó una beca de cuatro años para estudiar un doctorado en investigación en tecnología ambiental.

En la imagen, Luis trabaja junto con su prometida, Mabel Mora, quien también es doctora en Tecnología Ambiental.

"Al finalizar mi tesis doctoral, recibí una oportunidad para estudiar con el posgrado que le sigue, en Duke University, una Universidad privada en Durham, en Carolina del Norte", detalló. Allí, después de 18 años a pura llamada telefónica, logró ver de nuevo a su papá.

Su estadía en el país norteamericano duró tres años, en los que trabajó junto a uno de los más prestigiosos investigadores sobre gases contaminados derivados de la actividad industrial o del tratamiento de residuos, Mark Schultz. Desarrolló un proyecto sobre contaminantes orgánicos que están en el aire en espacios cerrados, el cual fue financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que buscaba mejorar la calidad del aire en submarinos, naves espaciales y otros espacios similares. A su juicio, ese trabajo le valió ganar la beca Marie Curie.

"Para mí no hay mayor sueño que algún día poder ayudarle a otros en El Salvador a que no tengan que irse del país y logren lo que yo no pude. Mi objetivo es abrirles los ojos a los políticos, a los empresarios y a los jóvenes, para que hagan click, que vean que se puede llegar lejos", acotó.