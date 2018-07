Salvadoreño gana festival internacional de Otoño Latinoamericano y Caribeño 2018

El salvadoreño Raúl Gerardo Alvayero creyó en sus capacidades como arquitecto de profesión y consiguió agenciarse del festival internacional de diseño para el Festival “Otoño Latinoamericano y Caribeño 2018" de la Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe (EU-LAC).

Alvayero, un joven de 25 años originario de Cuscatancingo, obtuvo esta distinción, después de presentar un afiche que rinde tributo al aporte y diversidad cultural de la mujer en Latinoamérica.

"Cuando me mandaron el correo para decirme que mi afiche había ganado el concurso dentro de más de 61 países que concursaron, en primer momento no me la creía. Pero cada vez que participo en algo o dedico un poco de tiempo para llevar a cabo ciertos proyectos, siempre los hago con el fin de no solo participar, sino ganar", contó Gerardo.

La temática de la cuarta edición de este festival se basó en la “Inclusión y Participación de la Mujer”. Esta idea inspiró a Gerardo a echar mano de toda su creatividad para diseñar un afiche que reflejara a las actuales generaciones como fruto de lo que dejaron las anteriores en Latinoamérica.

"En un primer lugar quería incluir en el diseño toda la diversidad cultural de las mujeres en Latinoamérica. Entonces, fue que comencé a buscar toda la diversidad de todas las mujeres que hay. Quería encontrar rostros. Los plasme de modo que en la parte de la base de mi afiche están las personas mayores y así va subiendo. Hasta en la parte superior que están las más jóvenes.", explicó Alvayero.

El joven comentó que el afiche resultó producto de una elección personal que realizó, tras diseñar otros ejemplares para intentar cumplir las expectativas en el concurso.

"Hice cinco afiches, pero al final me quedaron dos. Me quedaron con diseños diferentes, pero tenían la misma sustancia. Al final, me decidí por el que ganó", sostuvo Gerardo.

Alvayero agregó que el primer lugar obtenido en este concurso es un logro que también puede ser emulado por otros salvadoreños.

"Así como todas las personas tienen ciertas cualidades, cada quien debe descubrir cuáles son los talentos de cada uno para aplicarlos de manera positiva. Una vez uno ha descubierto sus talentos, hay que ver como se puede crecer y ver como uno se llena como persona. El mensaje sería buscar y descubrir para qué estamos hechos en esta vida", concluyó.

La Fundación EU-LAC fue creada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2010 con la misión de fortalecer y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación activa de las sociedades civiles respectivas.