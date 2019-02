Salvadoreño que había viajado desde Nueva York muere en accidente en carretera de Oro

Un salvadoreño que residía en Nueva York (Estados Unidos) y estaba de visita en El Salvador murió anoche en un accidente de tránsito en el kilómetro 1 de la carretera de Oro.

Fue identificado como Miguel Ariosto Zavala, de 51 años. Él se encontraba junto a su hermano Walter Omar Zavala y otro hombre botando ripio a un costado de la carretera, cuando un camión impactó el pick up del cual descargaban el material. Walter resultó lesionado.

El hecho ocurrió frente a la clínica Padre Arrupe de la Ciudadela Don Bosco, en Soyapango (San Salvador).

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

La Policía Nacional Civil (PNC) explicó que Miguel se encontraba arriba del pick up bajando la basura en el momento en que se produjo el accidente. El impacto lo lanzó a la carretera y fue atropellado por el camión que era conducido por José Simón Martínez Portillo, de 69 años.

La PNC dijo que Martínez le manifestó al conductor del pick up que se había descuidado en el momento del choque y aprovechó para huir “en el momento en que estaba tratando de calmar al hermano del fallecido porque se encontraba conmocionado”.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Walter Zavala contó que su hermano había venido al país hace cuatro días para visitar a su madre y el ripio que había ido a botar era por arreglos que él hacía a la vivienda de la mujer, ubicada en el mismo municipio.

La PNC dijo que el pick up no tenía ningún tipo de indicativo que alertara que se encontraba detenido y no estaba totalmente fuera de la carretera. El lugar tiene poca iluminación y se encuentra en una curva donde no se puede ver con antelación lo que hay más adelante. El lugar donde botaban el ripio no es un basurero autorizado.