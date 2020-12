Salvadoreño que se respeta conserva una fotografía con traje típico celebrando en honor a la Virgen de Guadalupe

La celebración en honor a la Virgen de Guadalupe que se celebra cada 12 de diciembre es una tradición que comparten miles de salvadoreños, quienes visitan la Basílica ubicada en Antiguo Cuscatlán con entusiasmo para ver a la Guadalupana.

Cada año la iglesia recibe a salvadoreños que hacen una peregrinación desde la gruta hasta la iglesia para poder venerar a la Virgen. Desde niños hasta adultos mayores, participan en esta actividad en la cual se acostumbra a utilizar trajes típicos para hacer el recorrido de la caminata. Por supuesto, las fotografías no pueden faltar.

Les compartimos algunas estampas de salvadoreños que recuerdan su infancia con cariño, de las veces que participaron en esta peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe.

Henry Mejía

"Los primeros años (de mi infancia) no tuve problema con que me disfrazaran y me maquillaran (como indio) para llevarme a la iglesia", cuenta el cantante salvadoreño Henry Mejía León, quien conserva una estampa con traje tradicional, bigote incluido, junto a su madre con charra en la entrada de la Ceiba de Guadalupe en San Salvador. Cerca de los cinco años, según cuenta, se rebeló contra la tradición familiar.

Foto: cortesía

Elena Cantón

La ciudadana salvadoreña Elena Cantón conserva, con mucho cariño estas estampas que datan de 1986. La veneración a la virgen de Guadalupe representaba una aventura familiar, un tiempo para disfrutar entre hermanos y primos la visita a la iglesia.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Olga Miranda

Olga Miranda, toda una personalidad de la televisión salvadoreña en los años ochenta por su programa de cocina, también ha compartido una instantánea en la que aparece en grupo. "Listas para ver a la Virgen de Guadalupe!", escribió sobre la estampa en sus redes sociales.

Foto: cortesía

Celebración 2020 en tiempos de pandemia por COVID-19.

Este 2020, debido a la pandemia, las autoridades eclesiales tomarán medidas de bioseguridad para prevenir contagios de covid-19.

La veneración a la Virgen de Guadalupe ha iniciado este jueves 10 de diciembre y será a partir del viernes 11 que los feligreses podrán ingresar a la basílica y realizar un recorrido interno, en un trayecto marcado por las autoridades eclesiales.

El ingreso de personas es menor al de otros años y se están siguiendo protocolos de bioseguridad, como la toma de temperatura y el uso de alcohol gel y mascarillas.