Salvadoreños aislados en Italia por coronavirus

El informe los tomó por sorpresa ayer al despertar. Vieron su celular y se enteraron de que, en horas de la madrugada, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, había firmado un decreto que dejó en aislamiento a los habitantes de las regiones del norte italiano, donde habitan decenas de salvadoreños, para tratar de impedir el avance del nuevo coronavirus.

Los salvadoreños recibieron con incertidumbre la nueva medida del Gobierno; creen que la situación en las regiones italianas aisladas es grave, pero no tanto como se ha exagerado. El salvadoreño Stefano López señaló ayer que el anuncio del aislamiento incluso provocó caos en las estaciones de trenes.

"El problema es que la mayoría de italianos que viven en el sur, trabajan aquí en el norte de Italia. Y desde que declararon la zona roja todos escaparon, pero al mismo tiempo lo que pueden hacer es que se riegue más el virus", dijo a LA PRENSA GRÁFICA López desde Milán, capital de Lombardía, donde hay más muertes por COVID-19.

La norma gubernamental aísla prácticamente y paraliza una zona que incluye toda la región de Lombardía y otras 14 provincias italianas del norte: Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venecia, Padua, Verbano-Cuscio-Osola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti y Alessandria.

Guadalupe Ramírez, una connacional que habita en Pandino, provincia de Cremona, detalló: "Esta que inicia sería la tercera semana sin ir al trabajo, tengo 17 días de estar en la casa. No hemos trabajado los que nos evitaron ir a Milán. Por ejemplo, yo de aquí de Cremona, que es donde inició todo, a mí me prohibieron que fuera allá (a Milán) por miedo de que yo llevara el virus ".

Pero el brote del COVID-19 no solo afecta el libre tránsito de los salvadoreños en Italia, sino también su economía. "Quiérase o no el trabajo se detiene. A veces uno trabaja menos horas o no se presenta, o le dicen a uno ‘Quedate en casa’. Por el momento se siente un poco la presión, pero no es el caso extremo. Nos afecta en el sentido de que corremos el riesgo de perderlo (trabajo), porque digamos se vaya a la quiebra la empresa y ya no pueda (pagar)", dijo Francisco Jacobo, residente de la localidad Carnate, en Monza y Brianza.

Y Carmen Soriano, habitante de Milán, agregó sobre el COVID-1: "Sí es un problema, porque por ejemplo a mí me toca pagar, por decir, 100 euros para que me tengan al niño tres horas después de que sale del kínder. Si a la persona le pago 100 euros por que me lo cuide tres horas, me toca pagarle 250 euros por que me lo cuide todo el día. Entonces es un gasto".

El número de muertos en Italia por COVID-19 aumentó en 133 en tan solo un día, hasta llegar a los 366. La nación tiene 5,883 personas contagiadas (1,247 nuevos), según informes del Sistema Nacional de Protección Civil. El Gobierno italiano ha decretado el cierre, al menos hasta el 3 de abril, de museos, cines o lugares turísticos en todo el país, en el que los colegios ya estaban cerrados desde la semana pasada.