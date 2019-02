Salvadoreños a elegir presidente este día

Más de 5.2 millones de salvadoreños están convocados para acudir este domingo 3 de febrero a elegir al próximo presidente y vicepresidente de la república, que dirigirán a la nación en los próximos cinco años (2019-2024).

Los votantes tienen cuatro fórmulas presidenciales como opciones para elegir al sucesor de Salvador Sánchez Cerén y de Óscar Ortiz.

Con las banderas de la coalición de partidos conformada por ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña (DS), compiten el empresario Juan Carlos Calleja y la economista Carmen Aída Lazo.

Mientras que por el FMLN, lo hacen el excanciller de la república Hugo Martínez y la diputada Karina Sosa. Por GANA, corren el exalcalde Nayib Bukele y el exmagistrado del TSE Félix Ulloa.

Por el partido VAMOS, los candidatos son el empresario y excandidato a diputado del PDC Josué Alvarado y el aspirante a candidato no partidario Roberto Rivera Ocampo.

ARENA, partido de derecha, se mantuvo en el poder durante cuatro períodos consecutivos (1989-2009); los siguientes dos períodos los ha gobernado el FMLN, un partido de izquierda.

GANA es un instituto político conformado por exareneros y que en 2014 formó parte de la coalición UNIDAD que llevó como candidato al expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero.

El partido VAMOS fue inscrito en noviembre de 2017 y participará por primera vez en esta elección presidencial. Se definen como un partido de centro.

Analistas como Roberto Rubio ven una competencia bastante diferente, en donde ya no solo compiten los partidos tradicionales ARENA y FMLN, sino que ha irrumpido otro actor que se ha basado en el descontento de la gente.

Rubio considera que para enfrentar la situación económica y de inseguridad se requiere de un líder con madurez y conocimientos. Además, tener la habilidad de dialogar y de no confrontar, ya que en el próximo quinquenio se necesitarán unos $2,500 millones para pagar la deuda del país.

“Vamos a conformar un gobierno de resultados, con gente que quiere servir y no servirse. Un gobierno que resuelve, te defiende y te protege. Un gobierno que tiene claro que su único jefe es el pueblo”.

Una de las metas ambiciosas que plantea el plan de gobierno de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo es dar las condiciones para generar 300,000 empleos durante los cinco años de gobierno. Para eso, aseguran que impulsarán sectores estratégicos como la agroindustria, turismo, sectores de servicios y de la economía basada en el conocimiento, e impulsar el emprendimiento y el sector informal.

Asimismo, asumen el compromiso de eliminar gastos discrecionales y no seguir con el uso de carros de lujo, costosos viajes, establecer salarios para los funcionarios de acuerdo con la realidad del país y no más contratos en el gobierno de familiares de altos funcionarios.

“Soy distinto a los otros candidatos. No improviso. Tú lo sabes. Me he preparado por años para esto. Piénsalo. Dame la oportunidad y llevaré al país hacia nuevas conquistas que nos permitan vivir mejor”.