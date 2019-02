Salvadoreños de Alianza Nacional TPS: "Los políticos no nos están dando la importancia que tenemos"

El grupo está formado por tepesianos y salvadoreños de la diáspora, que se sienten marginados por la clase política y por sus mismos compatriotas. Aunque el Gobierno salvadoreño ha sido el único en apoyar a los tepesianos en la lucha, tras el anuncio hace un año, de la cancelación del programa por la Administración del presidente Donald Trump, los compatriotas consideran que los políticos no les están dando la atención y la importancia que merecen, por ser el soporte de buena parte de la economía del país.

¿Cómo surgió la idea de participar como observadores en estas elecciones presidenciales?

Arnoldo Díaz: Cuando la Alianza Nacional TPS nace, decidimos hacer una organización no partidaria, porque lo único que nos interesa es el tema del TPS y resolver nuestro problema que está enfocado en la residencia permanente. Hemos hecho muchas luchas, trabajo organizativo, legislativo y judicial, con las demandas que hemos puesto en contra de la Administración Trump que ha querido quitar el TPS a los salvadoreños. Como no sabemos quién va a ser nuestro próximo presidente, queremos que el apoyo que hemos tenido de este gobierno en el trabajo continúe. Decidimos venir, para ser parte de este proceso democrático y dar nuestro granito en los comicios y en todo el proceso, con la esperanza de encontrar el apoyo en el próximo presidente, para que se continúe apoyando el trabajo de la comunidad tepesiana.

¿Por qué es importante el apoyo del Gobierno?

Arnoldo Díaz: Porque este no es un problema que incumbe solo a los tepesianos. Es un problema de nación. Necesitamos que todas las fuerzas políticas en nuestro país sean parte de nuestra lucha, porque no es solamente que van a separar a las familias, o que van a separarnos de nuestros hijos, que vamos a perder nuestro estado legal, que vamos a perder nuestros hogares o los negocios, sino que también, nuestro país va a dejar de recibir los $700 millones que recibe de remesas que los tepesianos enviamos al país. Es el hecho de que nuestro gobierno no está listo para recibir a medio millón de personas y reinsertarlas y ofrecerles seguridad en sus comunidades. La mayoría de nosotros ya no estamos jóvenes y comenzar de nuevo aquí sería difícil... muchos andamos arriba de los 50 años y conseguir un empleo va a estar difícil. Si no emplean a los jóvenes que son más activos, mucho menos a alguien que ya viene de la edad media. No creemos que el país tengan las condiciones para proveer la educación adecuada que nuestros hijos requieren, la mayoría de estos niños su primer lengua es el inglés. El sistema de educación al que ellos están acostumbrados es totalmente diferente al de nuestro país. Creemos que somos más efectivos para nuestro país natal, como para nuestro país adoptivo, quedándonos allá permanente. Todos salimos afectados. Estados Unidos perdería más de $500 millones anuales en producción, El Salvador perdería $700 millones anuales en remesas, que equivalen al 8 % del Producto Interno Bruto del país. Por eso vemos que también es una necesidad y responsabilidad del gobierno ser parte de esta lucha y continuar apoyándonos.

¿Cómo se concretó la idea y en qué momento se dio?

Arnoldo Díaz: Veníamos saliendo de la oficina con otros compañeros del equipo de dirección de la Alianza y estamos platicando sobre venir a El Salvador pero que fuera a algo productivo y ahí pensamos que venían las elecciones y que podíamos ser parte del proceso, organizar una misión de observadores y también podíamos aprovechar para pedirle al Gobierno que continúe el apoyo, que lo institucionalice. Luego, en una de las reuniones nacionales, vertimos la idea, pedimos voluntarios... aún hay algunos que están por llegar, pero alrededor de 13 de nosotros decidimos venir. Fue una plática casual que se convirtió en propuesta y ahora estamos acá. Todo nuestro trabajo está hecho por voluntarios, los que venimos teníamos las condiciones para tener el tiempo y los costos.

¿Cada uno de los que viene está costeando su viaje o tienen algún apoyo?

Isabel Escobar: Somos voluntarios. Cada uno de nosotros se está costeando su propio viaje.

Arnoldo Díaz: Obviamente a nosotros nos encanta nuestra tierra y por eso fue fácil tomar la decisión de venir.

¿Qué han tenido que hacer para este viaje? ¿Un permiso especial para poder viajar?

Isabel Escobar: Cecilia Martínez (presidente del comité de Nueva York) necesitaba un permiso especial para poder venir y ella es la única que se ha arriesgado y lo ha manifestado. Espera que no vaya a tener ningún problema a la hora que ella regrese al país.

¿Cómo ha sido el proceso para el resto de ustedes?

Arnoldo Díaz: La mayoría de nosotros hemos resuelto nuestra situación legal y trabajamos por la Alianza Nacional del TPS porque creemos en la justicia de esa lucha. Estamos apoyándolos y ayudándolos a que se organicen en los procesos. Algunos hemos sido parte de otras luchas en el pasado. En los ochenta comenzamos a pelear por el ABC, que fue una demanda que impusimos en el Congreso en contra de inmigración, porque estaban negando nuestros procesos de asilo arbitrariamente. Estaban deportando gente y junto con la iglesia Bautista de América, demandamos, se ganó el caso y todos los procesos de asilo fueron aprobados. Después de eso fue que impulsamos la propuesta de ley, que ahora se conoce como TPS, continuamos con nuestras luchas, se consiguió el NACARA y ahora estamos con la lucha por el TPS.

¿Qué candidato ha mostrado su interés y apoyo a la lucha a favor del TPS y qué candidato ha mostrado cero interés en este problema?

Arnoldo Díaz: Bueno, es muy diferente con los candidatos, que los partidos.

Sonia Guevara: Estamos preocupados. Hicimos un llamado a los candidatos y no se han presentado a nuestras citas que hemos pedido y que se solicitaron con tiempo.

Arnoldo Díaz: A nivel de candidatos, CIMITRA nos ayudó a organizar un conversatorio presidencial y como dijo Sonia, se invitó a todos los candidatos y desafortunadamente solo llegó Hugo Martínez. De VAMOS, llegó una representante de la Secretaría de la Mujer. Llegó un diputado suplente del PCN, el diputado suplente no partidario y una representante del partido en formación Nuestro Tiempo, Aída de Betancourt. No hemos podido hablar con el señor Bukele, ni con el señor Calleja, tampoco con el señor Alvarado.

El año pasado el candidato de GANA-NI visitó varias ciudades de Estados Unidos, dijo que iba a acercarse a los salvadoreños que residen en ese país para incluirlos en sus planes. ¿Qué pasó? ¿Él habló con ustedes, los buscó para tomarlos en cuenta en su plan de gobierno?

Isabel Escobar: Eso fue más político, más para su campaña, que para ver la necesidad de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. No hubo ningún tema, ningún acercamiento con la población tepesiana, ni tampoco con la población inmigrante salvadoreña, sino que fue algo como "vengan hacia mí, denme su voto porque quiero lanzarme como presidente". No hubo acercamiento y no lo ha habido hasta ahora, porque no está dentro de sus planes.

Arnoldo Díaz: Él dijo que iba a abogar por el TPS, que iba a ir a hacer cabildeo por el programa, pero con nosotros nunca se reunió, nunca nos buscó, nosotros que somos el vehículo que los tepesianos han desarrollado para ser representados.

¿Qué cambios observan, cosas positivas y negativas que han ocurrido en el país?

Arnoldo Díaz: Ha habido bastantes cambios positivos en nuestra sociedad, el hecho simple de poder hablar y expresarnos libremente, sin que nada nos suceda. El pluralismo que se ha desarrollado en el país. El hecho de que haya diversidad de fuerzas políticas es positivo y esperamos que todo eso vaya en mejor entendimiento y desarrollo para nuestra sociedad. Negativo... desafortunadamente el crimen no ha sido eliminado, uno de los temores de los tepesianos en regresar es poner en riesgo a sus hijos. Se siente que va bajando.

Félix Herrera: Vemos muy negativo que el gran capital no invierta en el país y se va a invertir al extranjero. Eso genera más diáspora.

¿Cuál es el sentir de la diáspora salvadoreña para con los políticos y el hecho de que poco se les tome en cuenta?

Arnoldo Díaz: Nos preocupa que no se siente el compromiso de los diferentes partidos en cuanto a la diáspora salvadoreña. Como que pasamos a ser ciudadanos de segunda clase por habernos ido, aunque la economía depende bastante de lo que nosotros enviamos. No nos están dando la representación que merecemos, no nos están dando la importancia que nosotros tenemos. No solo como salvadoreños, sino también la importancia económica que representamos para el país, vivimos alrededor de tres millones de salvadoreños y no tenemos representación en la Asamblea. El hecho de que a los candidatos no les importe lo que nosotros venimos a pedirles, en nombre de 200,000 salvadoreños, realmente es decepcionante que no les interese o que ni tan siquiera esté en sus programas de gobierno, porque ninguno de los candidatos nos ha incluido en los planes. En esa parte necesitamos crecer y nuestros políticos necesitan ponernos un poco más de atención a los que estamos fuera del país, porque el hecho que nos hayamos ido a buscar mejores condiciones o para proteger a nuestras familias no significa que no debemos ser tomados en sus planes de gobierno.

En las redes sociales hay comentarios de salvadoreños que dicen que ustedes, los tepesianos, los que residen fuera de El Salvador no saben sobre los problemas del país y por eso no deberían votar. ¿Qué respuesta tienen a estos comentarios?

Félix Herrera: Hay una intención bien clara, marcada, de divorciar al pueblo salvadoreño de la diáspora, porque eso le beneficia a algunas fuerzas internas. Se les olvida que todos tenemos padres, hermanos, familiares aquí. Tenemos una relación, nunca podrán separarnos. Políticamente hablando, para debilitar a los ignorados, a los que se fueron y no saben nada, qué les importa... Si todas las semanas estamos enviado dinero a nuestro país, ¿cómo no nos va a importar? Pero, al estar el país tan convulsionado, el pueblo no tiene tiempo para pensar en la verdadera realidad. Nosotros venimos y visitamos el país y estamos conociendo la realidad del país y nos duele ver cómo se está llevando a cabo la situación. El verdadero nacionalista es el que está allá mandando el dinero a nuestro país, no el que está aquí sacando el dinero.