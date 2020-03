Salvadoreños en colas para comprar en supermercados

Por decenas llegaron ayer los salvadoreños a los supermercados privados a comprar provisiones. Esto como medida preventiva luego del anuncio que realizó el presidente de la república, Nayib Bukele, antes de mediodía de que "pronto" daría nuevas restricciones de movilidad a nivel nacional para prevenir el contagio de la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19.

Tanta es la aglomeración de las personas en estas salas de venta que el ingreso ha sido limitado, denunciaron los salvadoreños. Los comercios dejan entrar a los compradores por tandas de 17 a realizar sus compras; sin embargo, estas medidas de restricción comenzaron desde que fue implementada la emergencia roja a nivel nacional, detalló otro de los compradores, Jaime.

Jaime explicó que en algunos centros de venta mayoristas a nivel nacional dejan entrar, desde el jueves pasado, a una persona por familia.

"Me imagino que hacen esto para no llenar de tanta gente a comprar, por lo menos no como antes. Uno por familia solamente", agregó el joven al salir de uno de los supermercados ubicados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Las últimas restricciones de movilidad ordenadas por el mandatario salvadoreño incluyeron el cierre del paso al municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde las autoridades sanitarias dijeron fue descubierto el primer caso positivo de COVID-19 en El Salvador.

Esta persona ingresó al país por un punto ciego de la frontera con Guatemala, explicó Bukele a través de una cadena nacional el miércoles pasado. El paso, sin embargo, fue restablecido tras 48 horas, informó la Fuerza Armada ayer por la madrugada.

Al cierre de esta nota, los controles que se mantenían era la prohibición de movilidad por las fronteras salvadoreñas terrestre y el cierre del aeropuerto para vuelos comerciales.

Por 15 días, a partir del 18 de marzo pasado a medianoche, solo está permitido el aterrizaje de transporte aéreo de carga y misiones humanitarias.