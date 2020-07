Salvadoreños en el exterior podrán votar por alcaldes y diputados hasta el 2024.

La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia entre el Ejecutivo y Legislativo por el Decreto Legislativo 564, el cual contiene reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior y declaró constitucional tres de los cuatro puntos argumentados por el presidente de la república, Nayib Bukele, vetó dicho decreto por declararlo inconstitucional y además fijo para los comicios legislativos y municipales de 2024 la aplicación del mismo.

Sala emite resolución por unanimidad en la Controversia 1-2020, la cual puede consultarse en https://t.co/LuJTOo1W0h — Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) July 27, 2020

Según Bukele, el decreto vulneraba los artículos 3 y 72 ordinales 1° y 3° de la Constitución, debido a que no regulaba el sufragio pasivo de los salvadoreños residentes en el extranjero para participar en las elecciones municipales, ni establecía las condiciones en las que podrán ejercer el sufragio activo en los comicios legislativos y municipales, pues no prevé cómo operaría la circunscripción electoral departamental cuando aquellos no han nacido en el país, y además contemplaba como modalidad para el ejercicio de este derecho político el voto postal.

Empero, la Sala declaró constitucional las condiciones impuestas en el decreto para que los salvadoreños demostraran arraigo en el municipio en el cual soliciten votar en las elecciones dado que eso constituye un medio para demostrar la vinculación del votante con la localidad y es una regulación para el ejercicio del derecho y no una limitación.

La Sala, además, declaró constitucional el voto postal o entrega personal de la papeleta de votación para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en las elecciones municipales y legislativas.

Los magistrados también declararon constitucional que la circunscripción departamental de los ciudadanos salvadoreños con domicilio en el exterior que han nacido fuera del territorio de la República se asigne a la circunscripción electoral de San Salvador, pues sus nacimientos se inscriben en el registro del estado familiar de ese departamento.

Lo que sí consideró inconstitucional la Sala fue parte relativa a que en el decreto se omitió de manera total la regulación del sufragio pasivo para los ciudadanos salvadoreños domiciliados en el exterior en elecciones legislativas y municipales.

Tras esta resolución la Sala también ordénó a la Asamblea Legislativa que, a más tardar el 20 de diciembre de 2020, una vez entre en vigencia el D. L. 564 , "realice las adecuaciones normativas pertinentes para posibilitar el ejercicio del derecho al sufragio pasivo de los salvadoreños domiciliados en el exterior en los comicios del año 2024"

"Asimismo, las instituciones implicadas en las elecciones deberán realizar los ajustes pertinentes para garantizar el ejercicio del aludido derecho –en su vertiente activa y pasiva– para el evento electoral del año 2024", agrega la resolución.