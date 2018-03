Salvadoreños que residen en Estados Unidos vinieron al país a ejercer su voto

Salvadoreños arriban en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, para ejercer su voto. Foto de La Prensa/ Fátima Escobar

Salvadoreños que viven en el exterior decidieron venir al país a ejercer su voto. El Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, lucía repleto como de costumbre, pero esta vez los visitantes mostraron su interés por ser parte de las elecciones 2018.

"He venido a votar por ARENA, ellos son los únicos que nos puede sacar del hoyo donde nos han metido", compartió José Castillo quien tiene 25 años de vivir en Estados Unidos y arribó al país esta mañana en un vuelo comercial, proveniente de Los Angeles.

Para estas elecciones los salvadoreños en el exterior no podrán votar, pues el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no armó la logística necesaria ni creó Junta Receptora de Voto especial.

Las opiniones de los visitantes fueron muchas, desde personas decididas a votar por un partido específico hasta, nacionales que se decidieron por anular su voto. "Quiero ser parte de algo grande, he venido a anular mi voto", expresó Luis Barrera, salvadoreño que reside en Estados Unidos y planificó su viaje especialmente para poder ejercer su derecho.

Asimismo, salvadoreños como Mario Jaime y Ana Jaime externaron que no tienen ningún interés en conocer sobre la temática. "Tengo 35 años de no venir, y vivir fuera por mucho tiempo, le cambia la perspectiva a uno de todo. No puedo opinar sobre el tema", expresó Mario.

Además, también compatriotas residentes en El Salvador expresaron que adelantaron sus vuelos para poder votar en las primeras horas de la mañana. Ese fue el caso de Susana Delgado, quién llegó al país a las 6:30 a.m. para ejercer el sufragio. "Espero que los resultados sean los correctos y los den pronto", añadió.

Susana Delgado llegó en uno de los primeros vuelos para poder emitir el sufragio. Foto de La Prensa/Borman Mármol.

Los salvadoreños ya pueden emitir su voto para elegir a los diputados y alcaldes que los representarán durante los próximos tres años, en los centros de votaciones respectivas.