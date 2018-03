Salvadoreños se Quejan por tardanza en Duicentros

Por las incomodidades al momento de esperar fuera de las oficinas de los Duicentros bajo el sol y parados, por los largos tiempos de espera para alcanzar a entrar dentro de las agencias, por los gastos extras en almuerzos y pagos de parqueos fueron algunos de los motivos por los cuales se quejaron ayer cientos de ciudadanos que acudieron a reponer, renovar u obtener por primera vez su Documento Único de Identidad (DUI).

Las personas llegaron ayer desde temprano para ser de los primeros; sin embargo, algunos manifestaron que como los Duicentros comienzan a atender a las 8:00 de la mañana, entonces no sirvió de mucho que llegaran temprano porque igual esperaron.

“Vine temprano, pero como no había pagado me fui. Temprano le digo a las 6:30 a. m., ni los bancos estaban abiertos, así que me fui.

Al regresar ya estaba la gran cola... Lo saqué para ir a votar”.

Guillermo Mejía, usuario de Duicentro