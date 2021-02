Salvadoreños se volcan a los Duicentros a reponer su DUI para poder votar en las elecciones del próximo domingo

Una fila de 32 personas aguardaban este miércoles en las afueras del Duicentro ubicado en el Portal Sagrera, del centro de San Salvador, a pocos metros del Parque Libertad. Pero ni el calor, ni el esfuerzo de estar parados durante no menos de 30 minutos antes de poder ingresar a las instalaciones del Duicentro, donde hay aire acondicionado, les impidieron sacar el Documento Único de Identidad (DUI), en la mayoría de casos para poder ejercer el voto ciudadano en las elecciones para alcaldes y diputados del próximo domingo 28 de febrero de 2020.

"Lo he venido a sacar para poder votar el domingo, se me había extraviado", dijo Jorge Misael Castillo, quien se tomó la tarde para poder reponer el documento. Castillo, dijo que no le costó el trámite del pago de $10.31 para poder obtener el DUI, de nuevo. "Aquí estamos solo esperando sacarlo, ya pagué el documento", agregó.

Jeniffer Hernández, quien llegó sola al Duicentro, también dijo que tramitaba el documento para poder ejercer su voto para alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) el próximo fin de semana. Cindy Hernández, quien solo acompañaba a su suegra en la reposición del DUI, dijo que en su caso, de seguro va a votar, pero que aún no está bien clara en su decisión.

"Aún lo voy a pensar bien, pero creo que sí voy a ir a votar", comentó la joven, entre sonrisas. Alicia Quintanilla, quien se hacía acompañar por su hija, señaló que en un primer trámite lo va a usar para ir a pasar consulta al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pero que luego en casi seguro que también lo hará para votar.

"Lo necesito para ir al Seguro, por eso vine a reponerlo, pero luego creo que lo voy a usar para ir a votar", detalló. Contrario a otros años y otras elecciones, en esta ocasión se observa un mayor movimiento en los Duicentros, información que corrobora Mónica Pérez, quien se encarga de dar información a las personas que quieren saber dónde les toca votar.

Mónica trabaja con el Tribunal Supremo Electoral, y fue destacada en las afueras del Duicentro del Portal Sagrera, desde el pasado 1 de febrero. "Está viniendo bastante gente, casi todos los días está igual, pero vienen más cuando los traen las alcaldías", dijo. Según la orientadora, quien por medio del número del DUI le busca a las personas interesadas la Junta Receptora de Votos (JRV), mesa y lugar de votación, explicó que en los días que lleva trabajando en ese lugar, han llegado varios grupos de personas a las que las alcaldías los llevan para que repongan sus DUI, ya sea por deterioro, extravío o porque se los han robado junto con otros documentos.

"Aquí les damos el número correlativo, la JRV y toda la información, para que el día de las elecciones lleguen de una vez solo a votar", apuntó la joven del TSE. Las personas que deseaban votar en las próximas elecciones, tuvieron hasta el 31 de octubre para poder hacer cambios de dirección o de solicitar su DUI, y así aparecer en el padrón electoral.

"Yo ya tengo mi DUI, No sé si voy a votar, voy a analizar, me toca en Ilopango. Ando con mi suegra, yo ya lo tengo", Cindy González.

"Buscan la información, consulta ciudadana, para que lleven el correlativo, la junta JRV y todo, así de un solo llegan. El año pasado se incribieron antes de la fecha establecida, pero si vienen por primera vez. Hasta el 31 de octubre de 2020 podían tramitar su Dui y aparecer en el padrón. "Inicialmente estamos atendiendo a las personas que vienen al Duicentro, pero si alguien pasa por el lugar y quiere que los orientemos, también le ayudamos, aunque a algunos no les gusta dar el número, tienen temor, pero cuando nos ven identificados, toman confianza y piden la información", finalizó Mónica Pérez.

Los Duicentros están funcionando de lunes a viernes con horario de las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, sin cerrar al mediodía, pero el día sábado atienden de 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, en tanto el domingo lo hacen de las 8:00 de la mañana a las 12:00 del día. Ese es el horario ampliado con el que han venido trabajando en los últimos días para poder reponer el Documento Único a las personas salvadoreñas.

En el caso de Evelyn Nieto, quien había llegado a reponer su DUI desde San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán, dijo que en su caso no va a poder votar, ya que cambió su domicilio. "No voy a poder votar, aunque quiera, porque cambié la dirección y así no puedo", señaló.

Los salvadoreños elegirán el próximo domingo a 84 diputados, algunos por primera vez y otros que podrán ser reelegidos, de igual forma elegirán a los consejos municipales de los 262 municios con los que cuenta el país, y a los representantes cuscatlecos para el PARLACEN, organismos regional que siempre está en el ojo del huracán, ya que el trabajo de sus funciones y desempeño no se conoce o se considera no trae ningún beneficio a los países que a este pertenecen.

El domingo, dependiendo de la afluencia de votantes, quienes deberán cumplir con las medidas de bioseguridad como el distanciamiento, la mascarilla y el uso del alcohol gel en los distintos centros de votación, los salvadoreños que han obtenido su DUI a último momento, deberán una vez más hacer fila y esperar su turno, pero al final podrán decidir en gran parte sobre el futuro de esta pequeña nación del istmo centroamericano.