Samuel, el niño que sueña con ser bombero, tendrá su prótesis

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) realizó ayer varios estudios a Samuel Urquilla, de seis años, con el objetivo de proporcionarle una prótesis para que pueda caminar.

Samuel es un niño que sueña con ser bombero cuando sea adulto y, hasta hace unos días, su familia se encontraba preocupada y pidiendo ayuda para poder brindarle a su hijo atención médica para su pierna.

Su petición fue atendida ayer por el Gobierno, a través del ISRI, cuyas autoridades prometieron entregarle una nueva prótesis.

"Él tiene una ausencia parcial de la piernita para lo cual él necesita una ayuda técnica que se llama orto-prótesis que le va a permitir caminar. La prótesis que actualmente está usando ya está vencida; hay que hacerle una nueva. Nosotros como ISRI se la vamos a confeccionar", destacó la directora del ISRI, Ligia Gallardo.

También detalló que desde el despacho de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, se dieron instrucciones para atender el caso. "Ella (la primera dama) dio las instrucciones precisas de que evaluáramos el caso y junto al señor ministro de Gobernación, él está buscando todos los apoyos para el bienestar social del niño", resaltó la funcionaria.

Las atenciones que recibirá Samuel han dejado muy contenta a su familia, que destacó que jamás imaginaron que el caso de su hijo tuviera una gran repercusión a escala nacional: "Primeramente le damos gracias a Dios por la bendición que él ha preparado. Nosotros no nos imaginábamos que esto iba a trascender tanto. Quiero agradecerle al señor presidente de la república y a su Gabinete de Gobierno, que Dios les ha tocado su corazón", dijo con emoción el padre del niño, Juan Urquilla.

Al mismo tiempo, reiteró que su grupo familiar es de escasos recursos, por lo cual se les dificulta poder comprar la prótesis que su hijo necesita. Según la información proporcionada por la directora del ISRI, el precio de la misma en el sector privado ronda entre los $500 y $800.

"Yo sé que son aparatos bastante caros los que se le hacen al niño. Muchas veces económicamente uno no tiene (el dinero). Nosotros somos personas de escasos recursos y ya para poder cancelar una prótesis de esa magnitud no lo tendríamos. Nunca creímos que esto (el caso) llegara hasta la presidencia. No tengo palabras para poderme expresar y cómo poderle agradecer", reiteró el papá de Samuel.

A las instalaciones del ISRI también acudió Cristy de Gómez, coordinadora nacional de Bienestar Social del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, para cumplir las indicaciones de De Bukele.

Con los respectivos análisis realizados al niño, en los próximos días estará recibiendo su prótesis para que pueda movilizarse y, de igual forma, las autoridades del Gobierno reiteraron su compromiso en apoyarlo con otras necesidades que ellos requieran.