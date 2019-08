San Miguel: Mejorarán acceso al agua en municipios

Alrededor de 225,000 personas que residen en el corredor seco salvadoreño se verán beneficiadas con la implementación del proyecto de escalamiento de la Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del corredor seco de El Salvador (RECLIMA), el cual estará presente en 86 municipios de la zona oriental, además de 11 municipios del occidente y otros 17 de la región paracentral.

RECLIMA es el segundo proyecto apoyado por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a nivel mundial que recibe financiamiento del Fondo Verde del Clima, el cual asigna recursos para financiar acciones de lucha contra el cambio climático. El Gobierno de El Salvador y el Fondo Iniciativa para las Américas (FIAES) aportarán $91 millones.

Diego Recalde, representante de la FAO en El Salvador, explicó que este programa busca que los agricultores se vuelvan más resilientes ante el cambio climático y las repercusiones negativas que este tiene en los cultivos de las personas que residen en el corredor seco del país.

"Obviamente el clima está cambiando y la agricultura necesita adaptarse y hacerse más resiliente y esto pasa por reforestar y cambiar las prácticas agrícolas, que no siempre son las mejores. Se pierden muchos suelos porque no se cultiva a nivel, porque se deforesta en ladera y no se hacen los trabajos adecuados, hay quema de rastrojos, no hay tecnologías más simples para conservar los suelos", manifestó el representante de la FAO.

Recalde añadió que para desarrollar dicho programa, la FAO abrirá una oficina regional que comenzará a funcionar en los próximos tres meses. Posteriormente se entrará a una fase de planeación para implementar el programa, que tendrá 1,400 extensionistas que se trasladarán al campo para realizar las acciones del mismo.

El proyecto, que incluirá a 50,000 productores, cubrirá al 33 % de la población más vulnerable al cambio climático que reside en el corredor seco salvadoreño, el cual sufre regularmente de sequías, inundaciones y tormentas tropicales.