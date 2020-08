San Miguel: Norma necesita láminas para construir su casa

Son las 11:47 de la mañana y los rayos del sol cubren a Norma Elizabeth Fuentes, de 40 años, y a su hija de dos años y medio, mientras se encuentran afuera de su pequeña vivienda. Norma es madre soltera y en marzo pasado tomó la decisión de dejar la casa de su madre y junto con su pequeña hija irse a vivir a un terreno aledaño, en el caserío Ojo de Agua, del cantón San Jacinto, en el municipio de Moncagua, San Miguel, donde comenzó a construir su casa.

Cuenta que hasta antes de la pandemia se ganaba la vida lavando y planchando ajeno, en la ciudad de San Miguel, y que con su ganancia logró comprar algunas tejas, madera y plástico grueso para levantar su hogar.

"Desde el año pasado comencé a trabajar y ahorré $40 y compré las tejas y así tenía pensando hacer para continuar arreglando mi casita, pero hoy ¿cómo?, si por el covid no se puede salir. Cuando llueve sufrimos mi bebé y yo. Ella se asusta en las noches, quizás porque entra el ventarrón. El plástico no nos proteje casi nada" manifestó Norma.

Agregó, que su objetivo era continuar trabajando para seguir ahorrando dinero y comprar láminas para terminar su casa, pero debido a la falta de trabajo ya no lo pudo hacer y tuvo que conformarse con hacer su casa con plástico.

Agregó que cuando llueve muy fuerte busca refugió en la vivienda de su mamá y por la mañana regresa a su casa.

A Norma le preocupa cuando hay vientos fuertes, ya que sabe que tiene que buscar ayuda para que su hija no se moje o se asuste. "El viento me arranca el plástico y tengo que buscar ayuda. Mi mamá me ha dado energía eléctrica y a veces escucho música en una radio que me han regalado, y lo único que pido es que me ayuden hacer las paredes de la casa", solicitó Norma.

Actualmente, ella se dedica a la crianza de unas gallinas, con cuya venta ha obtenido alguno ingresos para subsistir.

Para Norma cuidar y alimentar a sus gallinas es una distracción y un alivio tras el impacto que ha sufrido por la pandemia del coronavirus.

Por temor a contagiar a su hija de covid-19, desde que se anunció el primer contagio en el país ya no volvió a salir a lavar y planchar.

Norma pide a personas altruista que le donen tejas, láminas, clavos y madera para terminar su casa. Ella asegura que con la venta gallinas ahorrará para el pago de la persona que le haga las paredes de la casa. "Yo sigo vendiendo mis gallinas y voy a ahorrar para que me pongan las láminas, pero no me alcanza para comprarlas, por eso le pido a alguna persona de buen corazón que me las done", manifestó la madre. Si usted desea ayudar a Norma ya sea con materiales para la construcción de su vivienda o víveres pueden comunicarse con ella al teléfono 7424 68 35.