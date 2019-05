San Miguel: Sector del comercio abatido por violencia

Los últimos ataques contra comerciantes y elementos de seguridad pública en el departamento de San Miguel, que han dejado entre las víctimas mortales a dos policías, tres soldados y dos vendedores, ponen bajo un clima nada alentador al sector comercial, que expresa sentirse amenazado de forma constante por grupos terroristas.

Dicho temor va al unísono de las cifras oficiales, que detallan que este año han sido asesinadas en San Miguel 127 personas. Esta cantidad de crímenes supera en 10 % a la de 2018, en el mismo período (1 de enero al 27 de abril).

Para Carlos (nombre ficticio), entre 2017 y 2018 se notó una disminución del accionar delincuencial; sin embargo, en las ultimas semanas el repunte de delitos, sobre todo contra la vida, fue considerable.

"Nos preocupa que como comerciantes ya no solo estamos recibiendo amenazas de muerte si no pagamos la renta. Ahora se les está dando el dinero y si a uno le llegan a comprar policías o personas del CAM (Cuerpo de Agentes Municipales) ya sus postes (colaboradores) les informan (a los pandilleros) y nos dicen que nos van a matar. A un amigo le pasó, es por eso que uno mejor piensa en irse para Estados Unidos, acá está fregado", comentó este comerciante de granos básicos, quien por temor pidió anonimato.

En el mercado 1 y 2 de San Miguel se puede observar la tensión con la que los elementos del CAM caminan por los alrededores. En el interior del segundo hay un puesto de la policía; sin embargo, los comerciantes aseguran que sienten temor de que pandilleros lleguen a atentar contra la vida de los agentes y que uno de los vendedores resulte lesionado.

Una fuente policial señaló que las cifras de muertes en el departamento son solo una muestra de que la delincuencia "mantiene hincado al país".

Apuntó que las extorsiones no cesan y lo peor es que muchas víctimas no están denunciando porque corren el riesgo de ser asesinadas.

"Muchos de nosotros nos sentimos indignados porque están acabando con nosotros. Hoy es el compañero, mañana puedo ser yo o mi familia. Nosotros somos humanos y también sentimos, sentimos miedo, y entendemos muy bien por qué los comerciantes no denuncian, y es por el temor que le tienen a la pandilla", expresó el policía.

La autoridad no detalló cuántos empresarios y comerciantes han sido asesinados en San Miguel durante este año. Se limitó a pedir a la población a que denuncien cualquier tipo de amenazas y que de forma anónima brinden información para poder evitar diferentes delitos.

Una vendedora del mercado 2, específicamente en la zona conocida como El Tamarindo, expresó que en varias ocasiones han llegado a su puesto de mariscos a pedirle producto y dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus hijas. "Muchos negocios están cerrando, muchos no estamos sobreviviendo, porque la delincuencia no lo permite y las autoridades pueden decir que las cosas van mejorando, pero la realidad que se vive en los mercados, en las calles, en las colonias es otra", afirmó.