San Miguel a 36 °C a pesar de vientos nortes

A pesar de la influencia de los vientos nortes que todavía se mantienen en el país, las temperaturas regresan a la normalidad de la época. Hoy el Ministerio de Medio Ambiente pronosticó para San Miguel, como promedio máximo 36 ° centígrados, lo que implica condiciones calurosas.San Salvador y Santa Ana tendrán 32 ° C y 31 ° C, respectivamente y las zonas montañosas en su mayoría estarán arriba de los 11 ° C, hasta los 16.7 ° como en Perquín, Morazán.

PRONÓSTICO: Continuan los vientos nortes débiles a moderados. Cielos depejados a poco nublados. Temperaturas disminuidas en horas nocturnas. pic.twitter.com/QHiI8xRkku — MARN El Salvador (@MARN_Oficial_SV) 16 de marzo de 2017