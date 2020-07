San Miguel: buscan multar por no usar mascarilla

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, anunció ayer que en los próximos días esperan poder comenzar a sancionar a las personas que no usen mascarillas en el municipio, esto como medida de prevención por el covid-19. "Dentro de poco vamos a tener la capacidad de imponer una multa, ya finalizamos la ordenanza que vamos a pasar al concejo municipal y la persona que no ande su mascarilla, se le pondrá una multa de $10", indicó el jefe edilicio.

Además, Pereira mencionó que mantendrán vigilancia en los negocios de diferentes rubros para que cumplan con las medidas de higiene respectivas. "El empresario que le venda a personas que no anden mascarillas y que no tenga alcohol gel para que la gente pueda desinfectarse las manos y no haya instalado un lavamanos afuera de su negocio, entonces será multado", añadió el alcalde.

Este día, en reunión de concejo se someterá a discusión la nueva ordenanza transitoria para el combate, la prevención y contener la propagación del covid-19, en el municipio de San Miguel, dijo el funcionario.

Detalló, que la ordenanza incluye diferentes categorías de sanciones. La primera es la leve, que consiste en una amonestación moral a las personas; la grave, que es una sanción económica tanto a particulares como a dueños de los negocios; mientras que la muy grave, es el cierre de dichos negocios. La multa para las empresas, negocios o instituciones que no cumplan con los protocolos de atención serán de entre $50 y $100.