San Miguel celebrará de forma virtual "la bajada" de la Virgen

El obispo de la diócesis de la ciudad de San Miguel, Monseñor Fabio Reynaldo Colindres, informó mediante un comunicado facilitado por redes sociales, que el presente año, la tradicional procesión católica denominada como "la bajada" de la Virgen Reina de la Paz, que se realiza cada 21 de septiembre, se desarrollará este año con ciertos cambios, resaltando entre ellos, que la imagen de la patrona migueleña, no podrá ser acompañada por los feligreses durante su recorrido que inicia en la ermita del cantón Las Crucitas de dicha localidad y finaliza en la catedral migueleña.

La tradición católica celebrará 233 años desde el milagro de la Virgen, el cual según los creyentes se concretó cuando la población migueleña sacó en procesión la imagen de la patrona de San Miguel, la cual respondió obrando, al detener un río de lava que amenazaba con destruir la ciudad a causa de la erupción del volcán Chaparrastique. La Virgen detendría el descenso de la misma, por lo que la fecha quedó marcada en la historia migueleña.

"El 21 de septiembre tenemos un gran acontecimiento que esperamos con amor. La bajada del volcán de la Reina de la Paz, que tradicionalmente hemos iniciado con una solemne misa y que luego hemos acompañado numerosamente hasta la catedral basílica. Tendremos siempre la procesión, pero estamos en pandemia, tenemos un protocolo que observar y nos impide acompañar de manera presencial y masiva la mencionada procesión", informó Fabio Colindres en el comunicado facilitado a través de redes sociales de la diócesis de San Miguel.

El obispo hizo un llamado a la cordura de la población migueleña, a no acudir al recorrido de la Virgen y evitar el riesgo de contagiarse de covid-19. "Quiero suplicarles que nos abstengamos de asistir presencialmente a la procesión. En la eucaristía al inicio de la tarde habrá presencia de los fieles. Cuando termine la procesión en la catedral habrá misa con presencia de fieles. No así durante la procesión entre las misas, que haremos de forma virtual", señaló el obispo.

"Este año no podremos acompañar la procesión caminando como lo hemos hecho siempre con los niños vestidos de santos", agregó Colindres, quien instó a la población que vive en los lugares donde pasará la procesión, que pueden observar la bajada desde sus viviendas. "Claro que ustedes pueden salir a las puertas, saludar a la virgen con un pañuelo, encomendarse a ella, eso sí. Pero no caminar detrás de la imagen, no podremos hacerlo por no estar permitido aún", acotó el obispo.

Las tradicionales imágenes de los niños vestidos con coloridos trajes de manta, no podrán observarse este año, marcado por la emergencia del covid-19.