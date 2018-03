San Miguel con clima de desierto

Lee también

Ella no conoce sobre meteorología, pero está segura de que el calor ha golpeado más fuerte que otras temporadas secas, y lo sabe porque su cuerpo ya ha comenzado a resentir las altas temperaturas de las últimas semanas, las cuales, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), han oscilado entre los 37 a 39 grados Centígrados (°C), con picos de hasta 40 °C.Un par de horas después, al mediodía y al comienzo de la tarde de ayer, el calor rondaba los 40 °C, una temperatura extrema que puede afectar la salud de cualquier persona. Los vendedores expuestos todo el día bajo el sol, se cubren los brazos con mangas removibles y la cabeza con gorras y pañoletas para protegerse.“Tratamos de parar cada hora y nos vamos un rato para la sombra para no agarrar insolación. En este momento estoy en sombra, pero cuando salgo a corretear solo la canasta de frutas me cubre del sol”, dice Chicas.Juana Reyes, quien ya ronda los 55 años, dice que debe hidratarse constantemente para no padecer infecciones en las vías urinarias, permanece todo el día en su puesto en los alrededores del mercado 1 y 2, vende ofrece agua, refrescos y golosinas.“A veces está tan caliente que aunque beba mucha agua llego a mi casa con mal de orín. Otra cosa que está afectando es que hay mucho viento y eso lo pone mal a uno de la salud”, afirma .La mayor temperatura en lo que va del año se registró ayer, cuando los termómetros del observatorio meteorológico del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), de la Universidad de El Salvador en San Miguel registraron 40 °C.Según los registros de esta oficina, durante las últimas semanas las temperaturas han alcanzado niveles extremos que sobrepasan los 38 °C, superando los registrados del año pasado, que oscilaron entre 36 y 38 grados centígrados, durante los primeros días de marzo.De acuerdo con Rubén Darío González, uno de los ingenieros encargados de la estación meteorológica, esta semana durante las noches la temperatura ha rondado entre 28 a 30 grados centígrados; sin embargo, en horas de la madruga baja a 20 °C.“En la noche está demasiado caliente, pero es hasta en la madrugada que se pone fresco. Se espera que para el fin de semana se ponga algo fresco. Lo más preocupante es que San Miguel está llegando a un clima de desierto”, expresó González