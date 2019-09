San Miguel recibe a la mayoría de retornados

San Miguel se colocó a la cabeza en el listado de municipios que han recibido la mayor cantidad de personas retornadas luego de fracasar en su intento de viajar de manera irregular hacia Estados Unidos (EUA). Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería indican que entre enero y julio del presente año un total de 1,017 personas regresaron al municipio de San Miguel, lo cual constituye la mayor cantidad de retornados de todo el país.

Le siguen los municipios de Santa Ana, con 771, San Salvador, con 578 y Usulután con 472. Mientras que en todo el país se recibió a 22,693.

"A nivel departamental es San Salvador el que se posiciona como número uno, después San Miguel. Pero a nivel municipal es San Miguel el principal municipio que recibe a personas retornadas", indicó Claudette Walls, coordinadora subregional de protección y asistencia a migrantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Walls recordó que existen programas para apoyar a las personas retornadas, los cuales funcionan básicamente desde las alcaldías y citó como ejemplo la Oficina de Apoyo al Migrante que opera en la Secretaría Municipal de la Familia de la comuna migueleña.

Una de las personas retornadas que se unió a los programas que brinda la alcaldía es Érick Enrique Sánchez Fuentes, quien emigró a los Estados Unidos cuando tenía 18 años, en busca de un mejor futuro, pero regresó ocho años después.

El joven contó que cuando ingresó a El Salvador funcionarios de Migración lo llevaron a un lugar donde brindan atención al migrante, y ahí le proporcionaron información sobre el Programa de apoyo a personas retornadas que funciona en su municipio natal, San Miguel.

"Me dijeron que en la Alcaldía de San Miguel había una ventanilla de atención al migrante. Cuando llegué a mi casa me sentía aislado y frustrado, la alcaldía me brindó un apoyo sicosocial, para integrarme a la sociedad", indicó Sánchez, agregando que además de unirse al programa de emprendedurismo obtuvo una beca completa para estudiar en una universidad privada.

En el Centro de Atención al Migrante estarán brindando asistencia psicosocial a través de los grupos de apoyo, así como certificaciones de los oficios que aprendieron en el extranjero.