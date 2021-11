San Miguel tiene nueva reina para su carnaval. Conozca a la ganadora del certamen

Carmen Villatoro Berríos, representante del barrio Concepción, fue coronada la madrugada del sábado 20 como la reina de la edición 62 del carnaval de San Miguel

La joven de 22 años fue elegida entre las 15 candidatas que representaban a los diferentes barrios, cantones y colonias de la “perla oriental” y manifestó sentirse feliz de representar a los migueleños

"Siento mucha felicidad, mucho orgullo, le dimos el back to back a mi barrio y estoy muy feliz, quiero decirle a mi abuela que lo logramos, estoy muy orgullosa de todas mis compañeras y le devolvimos la alegría a San Miguel" dijo tras ser coronada.

Carmen Villatoro es la nueva reina en San Miguel, durante las fiestas patronales del municipio. Foto cortesía.

Villatoro agregó que trabajará de la mano con la comuna para impulsar diferentes proyectos que puedan traer beneficio a la niñez y juventud migueleña

"Siempre me he enfocado en dos proyectos, el medio ambiente y el cuidado de los animales, además me gusta trabajar y orientar a los niños y hoy que soy reina voy ha utilizar mi voz para impulsar cosas positivas y voy aportar muchas ideas para que San Miguel se siga desarrollando", añadió.



Polémica

Algo que ha generado polémica entre los migueleños es que la joven también fue elegida como reina de las fiestas titulares del municipio de San Francisco Gotera, en Morazán, en el año 2019.



Evento de elección y coronación

El evento de coronación y elección de la reina del carnaval de San Miguel inició la noche del viernes, a las 8:30 p.m. y finalizó con la coronación de Villatoro a las 12:48 a.m. del día sábado.

La gala inició con un baile de las diferentes candidatas, acompañadas por la exreina Odry Granera, donde lucieron en la tarima sus mejores pasos al ritmo del xuc del carnaval y música retro. Para esta primera aparición, las jóvenes utilizaron tres atuendos diferentes.

Elegancia, tradición y belleza. Las reinas representantes dieron todo de sí para hacer que la noche de la elección brillara por todo lo alto. Foto LPG/E. Boquín.

Posteriormente las candidatas deleitaron al público con sus trajes de fantasía, un punto que no había sido realizado desde hace seis años durante este evento.

El último vestuario fue el traje de noche donde las diferentes representantes de la belleza migueleña mostraron su elegancia ante el público que le observaba de manera directa y a través de las diferentes plataformas digitales.

Las jóvenes deleitaron al público como antesala al festejo del gran carnaval en San Miguel. Foto LPG/E. Boquín.



Carnaval de San Miguel



Para el próximo 27 de noviembre se desarrollará el carnaval de San Miguel y el edil Wilfredo Salgado confirmó que contarán con el tradicional desfile de carrozas,este iniciará desde el lugar conocido como El Triángulo y finalizará en la intersección de la Avenida José Simeón Cañas con la Avenida Roosevelt

"El próximo sábado tendremos un desfile de carrozas, es un desfile grande, van a llegar muchas personas a ese desfile y posteriormente vamos a tener una fiesta en lugares de los alrededores, porque esta fiesta impulsa la economía”, dijo Salgado en sus palabras a los asistentes.

Agregó que posterior al desfile, San Miguel solo contará con la presencia de 16 orquestas para que la población pueda disfrutar de la buena música.Cabe mencionar que la comuna migueleña dio a conocer el pasado jueves que los eventos de noviembre serán abiertos al público.