San Salvador tiene 10 municipios libres de analfabetismo

El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura (MINEDUCYT) declaró ayer al municipio de Soyapango libre de analfabetismo, con lo que se convierte en el décimo municipio del departamento de San Salvador en obtener la declaratoria.

Silvia Guadalupe Rivera, habitante de Soyapango, es una de las personas beneficiadas del programa de alfabetización, y sostuvo: "Me decidí a aprender porque no es tarde para aprender. La verdad que cuando uno está joven a todo le dice no. En mi caso, yo no aprendí porque mi madre nunca me mandó a estudiar, nunca me dijo andá a la escuela". Ella a sus 57 años de edad recibió su certificado de persona alfabetizada.

Fueron 2,912 jóvenes y adultos alfabetizados, y con ellos el municipio alcanza un índice del 97.9 % de población alfabetizada.

"Estamos preparando ya las condiciones para que en los próximos días declaremos también otros municipios importantes del departamento de San Salvador, como Ilopango, San Martín, Nejapa, Panchimalco, Santiago Texacuangos; que también se van a unir en los próximos días a estas declaratorias", dijo Francisco Castaneda, viceministro de Educación.

Soyapango es un municipio bastante poblado, por lo que fue necesaria la coordinación con líderes, directivas comunales y la alcaldía para atender a las personas en condición de analfabetismo.

"También creo que hemos identificado algo muy importante, la educación rompe barreras; porque al final no tuvimos mayor dificultad más que tener el tiempo y la voluntad de trabajar", dijo el alcalde, Juan Pablo Álvarez.

El índice nacional de analfabetismo es 7.5 % y se declararon libres de esta condición 136 municipios.