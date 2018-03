Sánchez C. convoca de nuevo a partidos por crisis fiscal y pensiones

Lee también

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, anunció ayer que la próxima semana convocará nuevamente a Casa Presidencial a todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para buscar un acuerdo urgente de una reforma al sistema de pensiones y medidas sobre el problema fiscal.Aseguró que les pretende dar un informe de una reunión que sostuvieron el secretario técnico, Roberto Lorenzana, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta semana en la ciudad de Washington, Estados Unidos.El mandatario adelantó que el BID está examinando los préstamos en ejecución, pero además, están estudiando nuevos préstamos “para invertir en el desarrollo del país”. Asimismo, el Gobierno ha pedido un acuerdo al FMI para trabajar en un plan de ajuste fiscal. Aseguró que el Ejecutivo ha reducido el gasto en un 17 % del presupuesto con respecto a bienes y servicios. Sin embargo, ARENA los acusa de no querer apretarse el cincho y de incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.“Aliviar la situación fiscal es responsabilidad de todo el país, y especialmente de las fuerzas políticas de este país; por eso, es el compromiso de convocarlos y trabajar para reiniciar la ruta que hemos dejado paralizada (tras el retiro de ARENA en enero), de continuar con el diálogo para aprobar los nuevos fondos”, dijo.Sánchez Cerén aceptó que ya no se pueden seguir endeudando, y por ello, quiere un acuerdo para una reforma al sistema de pensiones. La semana pasada pidieron $282 millones para pagar FOP e IPSFA. “Creemos que es tiempo de que comencemos a discutir el tema de las pensiones para que este año no tengamos dificultades (...) No podemos seguir así endeudándonos”, sostuvo el mandatario.Aunque el Gobierno asegura que pretende detener la deuda, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, sostuvo que es posible que las elecciones para 2018 se financien con bonos, lo cual tendría que ir a la Asamblea y aprobarse con mayoría calificada. Para esto, el TSE ha solicitado $39 millones y ha urgido su aprobación para iniciar con el plan general.