Sánchez Cerén no mandó a publicar el reconocimiento a la ex embajadora de Taiwán

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, se negó a enviar a publicar al Diario Oficial el decreto de reconocimiento de “Noble Amiga de El Salvador” que le otorgaron los diputados a la ex embajadora de Taiwán Florencia Miao-hung Hsie, según informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

El pasado 23 de agosto, con 83 votos a favor, incluidos de los diputados del FMLN, el Pleno Legislativo aprobó el decreto y la misma noche llamó a Miao-hung Hsie para entregarle el máximo galardón. Esto luego de que el gobierno rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con la República Popular China.

El siguiente día se mandó a la Presidencia y la última fecha para sancionar, vetar u observar el decreto era el 5 de septiembre, más 15 días adicionales. Quijano dijo que debido a que ese plazo venció este miércoles, él se amparó en el artículo 139 de la Constitución y decidió mandar a publicar el decreto.

Quijano criticó a Sánchez Cerén y lo calificó de desagradecido, descortés con una mujer y falto de diplomacia mínima.

“Esto es una muestra de desagradecimiento, de falta de cortesía hacia una mujer y de diplomacia elemental, sobre todo en diplomacia donde se acostumbra a guardar las formas. El negarse a sancionar este decreto obliga a este servidor, como presidente (de la Asamblea Legislativa), a tomar la decisión -que me da por cierto esa potestad la Constitución de la República- para poderlo enviar a publicar al Diario Oficial y que se convierta en ley de la república”, dijo.

“Es una afrenta para un país amigo que un decreto, que incluso tuvo los votos del FMLN, el presidente lo haya ignorado como quien dice ‘esto no me interesa’, ‘esto no me importa yo lo dejo pasar y hay que haga la Asamblea lo tenga que hacer’”, cuestionó.