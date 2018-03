Sánchez Cerén se queda solo en su intención de crear nuevo impuesto

Lee también

Las máximas autoridades de los partidos PCN, GANA y PDC expresaron esta mañana en la entrevista Hechos, de Canal 12, su rechazo al anuncio que hizo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de crear un nuevo impuesto.El mandatario dijo el sábado , durante el programa Gobernando con la Gente, que con los partidos asumieron el compromiso de estudiar en la Asamblea Legislativa un impuesto a las propiedades inmobiliarias lujosas.Andrés Rovira, presidente del partido GANA, dijo que están sorprendidos que Sánchez Cerén dijera que crear un nuevo impuesto era algo que ya se había discutido con los partidos. "La decisión es no apoyar más impuestos al pueblo. No apoyamos esta decisión de impuestos a bienes suntuarios", expresó Rovira.Lo mismo piensa el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, quien expresó que "no estamos con la idea de aprobar más impuestos. Se ha venido castigando al pueblo con este tipo de medidas".Mientras tanto, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, dice es "terrible pensar en nuevos impuestos cuando no se están percibiendo los niveles de austeridad".