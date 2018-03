Sánchez Cerén,Ortiz y Cáceres no cumplen promesa hecha a los alcaldes

Lee también

"Debido a las constantes llamadas de gobiernos locales, proveedores y sistema financiero, el FODES de enero no ha sido transferido por el Ministerio de Hacienda...No hemos recibido el pago de créditos,ni el FODES", se lee en la cuenta del ISDEM en Twittter.Los atrasos vienen desde octubre del año pasado y tanto el ministro de Hacienda,Carlos Cáceres; como el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, prometieron que se pondrían al día con los pagos.En febrero de este año el vicepresidente Óscar Ortiz dijo: “Disculpa a los alcaldes y a los gobiernos municipales. Realmente esta situación coyuntural que hemos tenido que se nos ha presentado no debió haber golpeado y además porque yo he sido alcalde 14 años y sé lo que significa la transferencia del FODES...“Ya está confirmado (que se pagó diciembre), pero efectivamente tenemos que trabajar para que eso no vuelva a suceder y yo creo que eso es importante, porque los gobiernos locales son la democracia básica de nuestro Estado y es donde se genera no solo más participación sino es el día a día de los ciudadanos”.Hoy por la mañana el ministro Cáceres fue citado por los diputados a dar explicaciones por atrasos en pago a los militares pensionados.Cáceres no llegó."Usted está haciendo que los miembros de la Fuerza Armada pierdan el incentivo", dijo el presidente de la comisión de seguridad y diputado del PCN, Antonio Armendáriz, durante la discusión que generó el hecho que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no asistiera a explicar el pago de pensiones de los militares del IPSFA.El año pasado, la Asamblea aprobó $152 millones en títulos valores, de los cuales $37 millones se usarían para pagar pensiones del IPSFA.Cáceres mandó una carta disculpándose por no asistir, y en la misma señaló que el Gobierno únicamente tiene un compromiso moral.El diputado de ARENA, Mauricio Vargas, dijo que no les está haciendo un favor y que tienen obligación de pagar porque los recursos fueron aprobados.Al final, los diputados decidieron que también llamarán al presidente y gerente general del IPSFA .